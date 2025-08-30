Una vecina de la zona, escribió: "Siempre cuando precisan votos, siempre se acuerdan de La Tosquera. Después se olvidan por dos o tres años, se olvidan cada vez que ganan las elecciones".



Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads