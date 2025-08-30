La Tosquera: ¿empiezan los arreglos por las elecciones?
Una vecina de la zona, escribió: "Siempre cuando precisan votos, siempre se acuerdan de La Tosquera. Después se olvidan por dos o tres años, se olvidan cada vez que ganan las elecciones".
