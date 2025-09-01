Una vecina reportó: "Les dejó un vídeo que no es ni la mitad de lo mal que están las calles y entradas al barrio La Tosquera. Está parte que grabé es donde hoy muchos autos se desviaron y encajaron entre ellos "maestras". ¿De qué manera les tenemos que hablar a los políticos y pedirles una solución? Vengan ahora a recorrer el barrio para conseguir votos. Acá los esperamos pónganse sus botas y vengan a ver como vivimos como animales gracias a que jamás nos escuchan. El barrio La Tosquera siempre olvidado por ustedes".

