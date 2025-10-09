La Tosquera: aprehendido con requerimiento judicial por lesiones y amenazas
Está imputado por dos hechos de lesiones, amenazas, violación de domicilio y daño.
Un hombre de 33 años fue aprehendido por la policía en la localidad de Los Cazadores, también conocida como barrio La Tosquera, luego de que constataran que tenía requerimiento judicial.
El Juzgado Correccional de San Nicolás había solicitado su comparecencia en el marco de una causa relacionada con casos de violencia de género.
El aprehendido está imputado por dos hechos de lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia familiar, amenazas agravadas, violación de domicilio y daño.
