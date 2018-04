La tía de Emerson contó que la abrazó fuerte y le dio besos

Emerson Gómez continúa con una milagrosa recuperación tras haber sido uno de los protagonistas de la trágica jornada en la que falleció su madre Mariela Figueroa.

El niño de 12 años recibió tres impactos de bala, dos en la cabeza y uno en la mano. Las graves lesiones sufridas pusieron en riesgo su vida pero con el correr de los días mostró una increíble recuperación al punto tal de que ya abrió los ojos y se puede comunicar con sus familiares.

Su tía Yaquelin Figueroa contó a La Opinión que su sobrino se está recuperando muy bien, se pudieron abrazar aunque “aún no sabe muchas cosas pero sigue mejorando y reconociendo a todos”. “Lo vimos despierto, apenas me vio me tiraba los brazos, no abrazamos fuerte y me daba besos”, relató emocionada la mujer.

El pequeño Emerson Gómez se encuentra internado en el Hospital San José de Pergamino, ya superó dos intervenciones y la notable evolución permite a los facultativos que lo atienden analizar distintas alternativas para continuar con la mejoría. Es un hecho que en el transcurso de la semana sea trasladado al Hospital Garrahan para acelerar aún más los pasos del recuperación.