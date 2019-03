La tarde que Paraná "recuperó" su gimnasio Eduardo Romairone: Lágrimas, aplausos, reconocimientos y sueño cumplido

En el 2000, con Argentina en plena crisis económica, Paraná decidió instalar en el gimnasio Eduardo Romairone una cancha de fútbol 5 para resistir y afrontar esa realidad. En 2019, con el país en una nueva situación apremiante, Paraná sacó esa cancha de fútbol 5 y reconvirtió una de sus mejores instalaciones dentro del predio en un polideportivo.

Esos 19 años sin el espacio cubierto provocaron que muchos de los presentes en el acto que realizó hoy la Comisión Directiva que preside desde hace algunas semanas Gustavo Fortunato soltaran sus lágrimas, aplaudan con energía cada anuncio del conductor Martín Pérez y a cada uno de los que recibió un reconocimiento por su granito de arena aportado a la causa, su huella signada alguna vez en ese lugar o la participación de algun familiar ya fallecido.

El primer momento cumbre fue, apenas empezada la ceremonia, cuando Fortunato descubrió junto a las hijas de Eduardo Romairone una placa colocada en la pared con el nombre del espacio. El último, en el cierre, en el que se bautizó la cancha de básquet con el nombre de Gustavo Segalat, expresidente de la institución e insignia del deporte de la pelota naranja en el Albirrojo y San Pedro.

En la remodelación, como primer paso, se removió el piso sintético colocado en el 2000 y pulió la superficie para quitar las rasgaduras que quedaron. Además, se acondicionaron paredes, construyeron baños, instalaron los tableros electróncos y de blindex junto a los aros que estaban en el salón donde funcionó el rectángulo de juego de básquet cuando fue sacado de su lugar de origen. Por último, se colocó una red para que la pelota no se vaya al gimnasio de pesas que quedó en el extremo que da a calle Novillo, pintaron las líneas de la cancha y acondicionaron los alrededores.

Para la Comisión Directiva que a mediados de 2018 presidía Jorge Schallibaum (fue reemplazado semanas atrás por Gustavo Fortunato) la decisión no fue sencilla, sobre todo porque el alquiler de la cancha de fútbol 5 significó un ingreso ecónomico para nada despreciable en los últimos 19 años. Sin embargo, tras evaluar los pro y contras de recibir continuamente no socios sin el respaldo de un seguro y el riesgo de alguna lesión, se determinó no continuar con la actividad y generar el dinero por otra vía.

El gimnasio Eduardo Romairone se construyó para el Provincial de básquet de primera de 1974 en el que Bahía Blanca se consagró campeón con jugadores como Jorge Cortondo, Adrián Monachesi, Alberto Cabrera y José De Lizaso, mejores exponentes de la época e integrantes de la Selección Argentina. En la reinauguración no faltó el deporte porque antes y después del acto principal hubo partidos amistosos de minibásquet con el anfitrión, Pescadores, Náutico e Independencia y de mujeres en el que el plantel de Paraná se midió con el Azulgrana.