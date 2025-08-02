"La tapa de las cloacas vuela de la presión"
“Balcarce y Sargento Selada la tapa de las cloacas vuela con fortaleza. Y el olor es impresionante. No se puede respirar. No sé lo que está pasando. Me quejo porque pago los impuestos, los tengo al día”, destacó Susana.
