La serie sobre la vida de Maradona, en la que actúan Bruno Alcón y Manuel Martínez Sobrado, se estrenará a fines de octubre

La serie sobre la vida de Diego Armando Maradona en la que actúan Bruno Alcón y Manuel Martínez Sobrado y produjo Amazon para su plataforma se estrenará el 29 de octubre con la publicación de cinco de los diez capítulos que tiene en total.

El documental, cuyo lanzamiento se demoró por distintas razones, cuenta la vida de quien fue el mejor jugador de fútbol del mundo durante varios años y falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años.

¡Te dejamos el fixture de los estrenos de cada capitulo para que no te pierdas de nada de Maradona: Sueño Bendito! #MaradonaTV pic.twitter.com/mI318jFVcz — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) October 14, 2021

En la serie Alcón encarna a Leopoldo Jacinto Luque, exfutbolista campeón del mundo con Argentina en 1978 quien falleció de coronavirus en febrero de 2021. El joven participó de las grabaciones entre febrero y marzo de 2019 luego de atravesar un casting y tres pruebas. Como sólo conocía al personaje que debía imitar por nombre, tuvo que, por ejemplo, aprender a patear con la pierna izquierda.

“Al principio no me no me veía parecido, pero con la caracterización cambió todo. Hubo un trabajo enorme de vestuario y peluquería sobre todo. Me dejaron los bigotes y me pusieron extensiones, eso hice que me parezca mucho, estoy muy parecido”, contó en su momento a La Opinión quien aparece en la “primera parte” de la tira.

Alcón es Leopoldo Luque en Maradona, Sueño Bendito.

Martínez Sobrado, por su parte, es Hugo Orlando Gatti, exarquero de Boca Juniors al que Maradona le hizo cuatro goles después de definirlo como “un gordito”. El actor de San Pedro grabó sus escenas en abril de 2019 durante una semana y también estará en lo que se denomina la “primera parte” de la tira. Incluso, coincidió con Alcón en un día de filmación y compartieron un entrenamiento.

A diferencia de Alcón, Manuel Martínez Sobrado envió material para el personaje de Gatti luego de que lo convencieron de que se parecía a él y lo convocaron para una prueba. ”Me fue un personaje muy cercano porque soy fanático de Boca, tenía una foto autografiada de Gatti y tenía un trapo de Maradona que llevaba a la cancha. Lo vi jugar y eso también ayudó”, dijo por entonces a La Opinión.

Martínez Sobrado es Gatti en la serie sobre la vida de Maradona.

En la serie Maradona es Nicolás Goldshmidt en su primera etapa como deportista, Nazareno Casero después y Juan Palomino en su faceta como director técnico.

Además, Laura Esquivel y Julieta Cardinali son Claudia Villafañe en distintos tramos; Leonardo Sbaraglia imita a Guillermo Coppolla, “Pepe” Monje y Claudio Rissi al papá de Diego; Mercedes Morán y Rita Cortese a la mamá; Marcelo Mazzarello a Carlos Salvador Bilardo y Darío Grandinetti a César Luis Menotti.