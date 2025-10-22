La escuela secundaria 14, que comparte edificio con la primaria 10 y es la única en San Pedro con la modalidad Teatro, tendrá este viernes la muestra anual de los estudiantes del ciclo superior.

Bajo la coordinación de los profesores de Teatro Daniel Corti y Natalia Zamora, y la docente de Danzas Florencia Butti, los alumnos de 4°, 5° y 6° años presentarán a la comunidad lo trabajado durante el ciclo lectivo 2025 en las materias de la especialidad.

Habrá cuatro puestas en escena de obras en las que los estudiantes actúan, prepararon vestuario, escenografía, etc. junto a los docentes.

El camarín, durante los ensayos generales con público.

Los chicos de 5° presentarán una versión de Esperando la carroza; los de 4° A, una puesta denominada Esto es un asalto; los de 4° B, Una mosca en mi sopa.

Además, otro grupo de 5° presentará un espectáculo de danzas y una alumna de 6°, con invitadas de la escuela Normal, expondrá un monólogo de Romeo y Julieta.

La muestra comienza a las 19.30 en el Siripo.

Los de sexto también se animaron a representar Shakespeare y ofrecerán una versión de la reconocida Sueño de una noche de verano.

Además, Elián Palma tocará el piano y Magalí Giménez cantará —ambos son estudaintes de 3°— en dos momentos musicales previstos para la jornada, que tendrá entrada gratuita con colaboración a la gorra.

Alumnos de primaria asistieron a los ensayos generales.

Está previsto que los espectáculos comiencen a las 19.30 en la sala Fernando García Errazú del Teatro municipal Siripo, ubicado en Salta y Oliveira Cézar.

Durante la semana, hubo ensayo general en la sala, e incluso con público, con asistencia de estudiantes de las escuelas primarias 10 y 48.