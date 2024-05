El viernes 3 de mayo, llegó a La Opinión un reporte junto a un video, de parte de Mariano: “La ruta de Cecilio Salazar. Estamos rompiendo los autos cada vez que venimos a trabajar”.

El comentario generó muchos más relacionados al tema, e incluso algunos que no. Patricia comentó: "Un verdadero desastre, no sabes qué pozo esquivar y ni hablar de los camiones areneros".

Y agregó: "Lo único que hicieron es el relleno de tierra que le pusieron hace unos días y que por supuesto, con la lluvia no quedó nada".

Rodrigo dijo: "Ahora cuando se vengan la elecciones aparecen, todo por un voto", luego Carlos escribió irónicamente: "No desesperen no sean ansiosos, con el plan San Pedro 2050, todo se va a arreglar".

Puede interesarte

"Cecilio lo hizo de nuevo, miente descaradamente" se sumó Paula, además Marisol agregó: "La ruta y las calles de San Pedro deberían decir: 'Los mecánicos no tienen turnos disponibles para arreglar amortiguadores y trenes delantero de los vehículos'".

Mientras que Pablo comentó: "Las rutas en Ucrania están mejor después de las bombas que le cayeron" y Gladys dijo: "Vergonzosa esa ruta y todas las calles de la ciudad, cada vez más grandes y profundos los pozos".

Carla opinó: "Una vergüenza, todo roto , todas las calles tienen unos pozos bárbaros, y no es de estos 4 meses, viene de años".

De todos modos, el estado de la ruta no fue por lo único que se abrió debate, ya que se mencionó el de las calles también cuando Nahiara acotó: "No hace falta salir hasta la ruta, pasen por las calles no más, Salta, Rivadavia, Almafuerte, Avenida 3 de Febrero, Belgrano. Básicamente todas las calles".

"Pero es culpa de la gente que no la cuida y pasan cargadisimos de kilos por las calles", le respondió Rafael. Mili se sumó y comentó : "No nos vayamos tan lejos, las propias calles de San Pedro están desastrosamente llenas de cráteres".

Para cerrar, Nerea también dio su punto de vista: "Ayer pedí un remis desde Tala, y el chofer demoró porque al pobre se le rompió una cubierta, por un viaje de 5 mil perdió 150mil. Una desgracia para los trabajadores".

Puede interesarte