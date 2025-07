Melina reportó: “Me acaban de mandar este mensajito desde el Hospital, ¿sabés hace cuánto saque el turno? un mes y recién ahora justo el mismo día que tengo turno te mandan para avisarte que el doctor está de vacaciones. Después se enojan y dicen que la gente no tiene modales, empatía para con los médicos y el personal que trabaja en el lugar. No tienen ellos ni respeto, ni empatía para con el otro. He llegado a la conclusión que si te sentís muy mal tenés que morirte en tu casa, directamente. Si vas a la Guardia te mandan al especialista por consultorio y si pedís un turno te lo dan para cuando se les antoja y después de un mes se dan cuenta que el medico está de vacaciones”.

El mensaje recibido desde el Hospital.

