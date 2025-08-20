Un vecino de la zona reportó: "Buenos días. Quiero representar en estas fotos mi indignación y frustración que genera el estado deplorable que presenta la ciudad de San Pedro. Cuando llegue en el año 2008 no había la decidía que tenemos hoy en día. Tanto en infraestructura en general, robos, falta de empleo, cierre de empresas, la verdad que esto no mejora y empeora cada día más. No existe departamento de Obras Públicas, en realidad existe, pero no saben o no les interesa hacer las obras como corresponden, pareciera que poco les interesa la ciudad, y no veo que los Sampedrinos nacidos acá hagan algo para cambiar el rumbo. No puede ser que realicen el asfalto de una calle sin hacer las obras de base, que tienen que ver con la obras hidráulicas y cordón cuneta. La verdad, una vergüenza, ni que hablar de las cloacas y del agua. En fin, son muchas temas que habría que abordar seriamente y la verdad que pasan los años y todo sigue igual. Saludos".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte