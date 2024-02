Una carta documento en la que consignan los montos que el municipio no giró a la productora que desde diciembre de 2022 hasta abril de 2023 se ocupó de “difundir la marca San Pedro” y contratar shows, artistas, conductores y comparsas de carnaval es la antesala de una demanda que los integrantes de la empresa iniciarán para recuperar el dinero.

Los pagos a la productora de espectáculos CV Producciones, cuyos socios son Alejandro Cupitó y Facundo Venencio entraron en debate cuando el Concejo Deliberante analizó la Rendición de Cuentas 2022, que incluía una importante suma de dinero derivado desde la Secretaría de Turismo y Cultura que conducía Marcela Cuñer. Aquel había sido el año de la salida de la pandemia con Carmen Barbieri y Costa, entre otros.

¿Qué vamos a pagar? si nosotros tuvimos que salir a pedir 10 palos prestados para pagar a todos los artistas?. Si no nos pagaron nada a nosotros", dijo el empresario de espectáculos al ser consultado por el premio de 200 mil pesos al ganador del Show de Talentos. ¿Te imaginas todo lo sque fueron? Polino, Lucich, Payares, Massachessi, Tauro, Daniel Rinaldi, Anita Martínez. Tuvimos que salir a pagar todo nosotros, por más que no cobramos.

En 2023 repitieron la experiencia y los famosos convocados fueron otros. Hubo Show de Talentos, unipersonales de Anita Martínez y una noche de desfile de Carnaval que se malogró cuando las comparsas anunciadas no se presentaron tal como habían sido contratadas.

“Ustedes tienen idea de lo que hicimos por San Pedro?”, preguntó esta semana el empresario de espectáculos

Según trascendió, a los casi nueve millones de pesos que se invirtieron en 2022, se calculó una cifra similar en 2023 que es la que ahora reclaman. Los montos exactos estarán accesibles cuando se estudien las facturas del último ejercicio. Hubo promesas de darlas a conocer pero nunca estuvieron disponibles los documentos que el Ejecutivo se había comprometido a hacer públicos con detalles.

“Una tristeza San Pedro, lo mal que se han portado con todo lo que hemos hecho en tres veranos”, dijo Cupitó a La Opinión.

Había alrededor de 6 millones de pesos destinados a las comparsas; 4 millones para los espectáculos de Anita Martínez y el Show de Talentos; otras seis órdenes de alrededor de 600 mil pesos cada una; y se hablaba de unos 8 millones que la productora reclamaría por “promocionar la marca San Pedro” a nivel nacional. Esto último implica ver o escuchar a personas famosas hablar bien de San Pedro o publicar en sus redes sociales dónde se alojan, en qué lugares comen o qué hacen cuando están en la ciudad.

La intimación de la productora de Cupitó fue respondida con una negativa de la Municipalidad.

Remitida en el mes de octubre de 2023, la intimación apunta a tres reclamos a los que Cupitó y Venencio pretenden sumarle los intereses por mora: el monto para pagar el espectáculo “Cosas que no se pueden decir” que se presentó durante la temporada 2023 con Anita Martínez; el dinero que corresponde a “Talentos de San Pedro” en el que ganó Agustín Rivarola y aún no cobró su premio de 200 mil pesos y el de “locación de servicios” por el espectáculo “Carnaval de San Pedro”. No hay mención allí, al menos explícita de la promoción “marca San Pedro”.

Esta carta documento fue respondida desde la comuna. “Mi socio mandó una carta documento y ellos respondieron desconocer todo lo que habíamos hecho”, dijo el representante de artistas.

“Imaginate si habrá pruebas. Fotos, 400 testigos, el pibe de talento pidiéndole el premio. ¡Nada, nada, un papelón! La verdad es que Cecilio y todo su entorno están haciendo todo mal. Lo que han hecho de turismo y de cultura este año. Yo hablo con todos, toda la gente que conocí en San Pedro, ni la peatonal hicieron”, ilustró Cupitó.

“Toda la prensa que le hemos hecho y los artistas que han ido para promocionar el destino”, agregó Cupitó.