La esposa del cuidador del campo El Sueño, propiedad de Rudy Ulloa y su esposa, Jésica Uliarte reveló que continúa sin poder ver a sus hijos, ya que el exchofer de Néstor Kirchner le "puso una perimetral".

Hace una semana, Florencia Albarracín y su esposo Martín Balbuena denunciaron que el empresario los "echó" sin previo aviso y que "los dejó en la calle".

Este sábado, durante Sin Galera, la mujer relató que, tras hacer la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer, Ulloa volvió a amenazarla.

"El señor Ulloa nos amenazó, nos dijo que el comisario era muy amigo de él", refirió Albarracín

Indicó que el empresario le dijo que "no podía acercarse" al campo porque tenía "una perimetral", pero que nunca fue notificada de la medida judicial.

"Ahora estoy en la casa de mi mamá, pero mis hijos y mi marido quedaron en el campo", relató la mujer quien además refirió que desde la Comisaría le recomendaron “no acercarse” al predio ubicado en inmediaciones a ruta 191.

"El señor Ulloa me dijo que yo no tengo derecho a hablar, pero yo trato de no callarme y decir todo lo que sé de este hombre", expresó Florencia Albarracín.

Rudy Ulloa compró el campo ubicado, detrás del establecimiento Gomila, a la familia Pons en 2009. En el año 2020, el cuidador Osvaldo Piñeiro falleció en el campo y el empresario se negó a pagarle la indemnización a su esposa.