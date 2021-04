La pandemia dejó otra vez sin festejos a América, que cumple 72 años

El 2 de abril de 2020 América no pudo celebrar su 71° aniversario porque, aunque todavía no había casos positivos de coronavirus en San Pedro, hacía dos semanas había empezado la cuarentena para evitar la propagación del virus y no estaban permitidas las reuniones sociales.

Publicidad

Aunque hubo instituciones deportivas que sí, en los últimos meses, festejaron sus cumpleaños con actos no muy numerosos, la Comisión Directiva del Sabalero que preside Sergio Bargues decidió, ante el aumento de los contagios en las últimas semanas, no llevar adelante actividad alguna motivo del nuevo aniversario que se cumple este viernes, en Semana Santa.

En ese marco, las salutaciones se limitaron a las redes sociales donde socios e hinchas dejaron su mensaje al club de sus amores como también vecinos ligados a otras camisetas. El domingo al mediodía la primera y reserva debutarán en el Torneo Preparación de la Liga Sampedrina (LDS) contra Banfield en lo que será el retorno del club a las competencias tras más de un año. Además, el equipo femenino se presentará en la Copa San Pedro como local ante La Esperanza.

La historia de América

La entidad fue ideada por un grupo de amigos de alrededor de 20 años cada uno mientras pescaba una tarde en una isla. “Eran unos amigos que salían siempre juntos y decidieron esa locura que el barrio tenía que tener un club y se decidió fundar un club. No tenían nombre y vieron un paquete de atados de cigarrillos American Club y le pusieron América. Otro sugirió ponerle Sportivo y de ahí surgió el nombre Sportivo América”, contó el actual presidente, Sergio Bargues, a La Opinión. Uno de los fundadores es justamente su suegro, Eulogio Abatángelo.

La primera Comisión Directiva la comandó Luis Soto con Domingo Gamietea de vicepresidente, Juan Carlos Báez de secretario, Abatángelo de prosecretario, Lorenzo Comba de tesorero y Ramón Castagnola de pro. Los vocales fueron Juan Posada, Antonio Gamietea y Juan José Zubiete. Sin sede, las reuniones se hicieron inicialmente en la casa de la familia Spagnolo en 11 de Septiembre y Tucumán. Un lustro después, los amigos compraron un espacio enfrente y se mudaron hasta que en la década de 1970 se vendió ese terreno y gracias a un remate judicial se compró el predio sobre calle San Lorenzo, en la costanera de San Pedro, donde funciona actualmente.

En 1950 el club comenzó a competir en los torneos de fútbol de la Liga Sampedrina (LDS). Para ello, necesitó un juego de camisetas del que se encargó Cabrera y adoptó los colores lo caracterizan, azul y amarillo. En el primer certamen la entidad compitió en segunda pero en la temporada siguiente se consagró campeón del Torneo Preparación al derrotar 2 a 0 a El Porvenir y ascendió.

-La primera camiseta de América.

En 1974 América se dio el lujo de contar en un partido con Amadeo Carrizo, considerado uno de los mejores arqueros de la historia quien falleció el 20 de marzo de 2020. Con 48 años, el ex-River Plate y Selección Argentina estuvo en la ciudad y atajó para la primera en una victoria 2 a 1 por sobre Huincalo en un duelo del Torneo Preparación de ese calendario.

Otro reconocido deportista que estuvo ligado fue el nadador Agenor Almada quien varias de sus primeras proezas las realizó a beneficio de la institución. Almada nació, se crio y transcurrió su vida en el mismo barrio: la casa en la que él vivió y en la que están su esposa y uno de sus hijos está a la vuelta de la sede sobre la misma manzana.

Aunque América tiene 72 años, su apodo Sabalero es relativamente nuevo, contó Bargues quien dejó en claro que es por “el barrio y la cercanía al río”: “No es tan viejo, viene de la época del regreso a la liga, o un poco más acá, entre el 2005 y 2006. En esa época se fundó la famosa 19 que se le puso por el tema del pescado (N. de R.: en los sueños el 19 es el pescado) por la cercanía al río y entonces ahí empezamos a cantar cánticos relacionados con el Sabalero y ahí salió el apodo”.

En fútbol, el último título que logró en primera fue el Torneo Preparación 2013 cuando derrotó 4 a 1 a La Esperanza en la final en el Estadio Municipal. Ese plantel dirigido por Leandro Gauna contó con Fernando Gómez como figura y goleador acompañado de Andrés Martínez, Miguel D’Estéfano, Sergio Torrens, Bruno Velázquez, Nicolás Pérez, Esteban Pontalti, Enzo Duran, Matías Paz, Sebastián Burnes y Daniel Figueroa, entre otros.

A lo largo de su historia la entidad también incursionó en otros deportes porque es uno de los pocos en la ciudad que tiene patín artístico. El handball tuvo su paso por su gimnasio y compitió varios años en la Asociación del Balonmano del Norte de Buenos Aires (As.Bal.Nor) mientras que cada temporada la Comisión Directiva organiza pruebas de aguas abiertas y triatlón.