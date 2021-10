La paciente oncológica Andy Chacón organizó una nueva rifa para operarse

El sábado en Sin Galera, Andy Chacón visitó la redacción con contar, una vez más, que organiza una rifa para costear parte de su tratamiento contra el cáncer de mama y sus secuelas.

“Como todos saben, en 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama y en octubre de 2017 me sacaron mi pecho derecho. Y es muy grande, muy bultoso, y todo el peso está en un solo lado, entonces me está perjudicando la columna y los médicos decidieron ponerme un expansor”, explicó la mujer.

El expansor es el paso previo a la colocación de una prótesis que permitirá equilibrar el peso del cuerpo. “Yo no cuento con obra social, y si tuviera, ninguna obra social la cubre porque es una prótesis descartable”, dijo la paciente oncológica que trabaja como decreto hace 19 años en la Municipalidad.

Ahora, Andy Chacón debe reunir alrededor de 150.000 pesos. “En realidad, te la cobran en dólares, pero como yo no sé nada de dólares, les pedí que me lo pasaran a pesos”, dijo sobre una cotización que los médicos hicieron hace 4 meses.

El número para la rifa vale 500 pesos y se puede adquirir en Dávila 720 (hasta las 20.00), o comunicándose al 15603720. Su CBU es 01403631 03650051607584. De premio hay un lechón con mesa servida, una pata con salsas y panes, y una parrillada para dos personas. Se sortea el sábado 13 de noviembre por Lotería de la Ciudad Nocturna.

“Ayer fui al médico, a control, y me dio el certificado del alta para poder empezar a trabajar y me dijo que estoy libre de la enfermedad. De tantas, una buena. Cuando yo pongo que no doy más, la gente me pone que no abandone. Yo no abandono. Si hice hasta acá, voy a hacer más”, aseguró emocionada.

Otra buena noticia para Andy fue que hace un mes “logró hablar con el intendente”. “Él no sabía que yo hace 19 años trabajo en la municipalidad, sí sabía que era decreto pero no tenían contabilizados los años. Me dijo que no podía pasarme a planta permanente de una, pero sí me podía jornalizar”, dijo sobre ese compromiso asumido por el jefe comunal.