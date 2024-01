Los concejales del interbloque opositor presentaron un pedido de informes que va en línea con la inquietud de prestadores turísticos y familias sampedrinas que no encuentran muchos programas para disfrutar de la temporada estival. Esta vez los ediles de la Unión Cívica Radical acompañaron con su firma. También Vanina Cappelletti decidió ser parte del requerimiento.

La información que requieren los ediles apunta en principio a los “espacios acuáticos habilitados para la temporada 2024”. La respuesta está casi a la vista con solo recorrer la costa, salvo que también refieren a los natatorios de los cuales el del Tiro Federal es el único abierto al público por una modesta entrada.

Aún así preguntan: "Cuales son los balnearios fluviales habilitados para su uso público en la corriente temporada, como asimismo piletas o natatorios bajo la administración municipal. Situación de la playa habilitada en Obligado, vista su riesgosa proximidad con el profundo canal de navegación y la creciente actual", hasta allí como se dijo, los espacios recreativos y de destino turístico.

Luego consultan por la “frecuencia de realización de análisis de agua para la constatación de su pureza” y allí todos piensan en el agua para consumo humano; pero no, no se refieren a esa que desde mayo de 2020 no se publica en la página oficial y que es obligatorio, algo que intentaron solucionar una sola vez con la contratación de una muestra cuyos resultados se conocieron en mayo de 2023.

En lugar de esa pregunta, los concejales opositores se refieren a la "constatación de su pureza para las prácticas de inmersión deportivas y de esparcimiento en las mismas, refiriendo contenido certificado de la última inspección realizada por laboratorio habilitado. Misma información para las piletas o natatorios privados que se hayan habilitado".

Por último quieren que el Departamento Ejecutivo responda por la “Cantidad de Profesionales Guardavidas contratados por el Municipio y su distribución. Frecuencia de los controles vigentes en los ámbitos privados, para la verificación del Servicio de Guardavidas habilitados”.