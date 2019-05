La oposición cuestionó en duros términos a Karina Chiarella y hubo silencio del oficialismo

El gobierno de Cecilio Salazar elevó la semana pasada para su presentación formal en sesión la respuesta de un pedido de informes, aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante y presentado por la oposición, relacionado con la actuacíón del Estado local ante el caso de abuso sexual a una joven de 18 años, quien tuvo que esperar más de 14 horas para que la revisara una médica forense, tiempo que pasó acompañada por una abogada del servicio social.

La oposición cuestionó en duros términos a la secretaria de Desarrollo Humano, Karina Chiarella, y el oficialismo no pidió la palabra durante la sesión para referirse al tema, lo que fue leído en el recinto como una falta de respaldo a la funcionaria.

La respuesta al pedido de informe había sido elevada por Chiarella la semana pasada para su tratamiento en sesión y apenas ingresó generó polémica, porque la funcionaria no protegió la identidad de la víctima en el expediente, que tiene carácter público, lo que le valió el repudio de las organizaciones feministas locales.

En su texto, Chiarella señala que las demoras de la médica forense no son reprochables a su área, puesto que depende de la Justicia, y que la abogada que acompañó a la víctima está "capacitada para realizar la contención, orientación y asesoramiento". La propia víctima había contado lo que tuvo que vivir luego del abuso.

En su respuesta, la funcionaria sostuvo que la chica abusada "en ningún momento solicito la asistencia de psicológica (SIC)", como argumento para justificar que esas 14 horas que esperó desde que la sometieron sexualmente hasta que la revisó la médica forense sólo haya estado acompañada por una profesional del Derecho.

Fue la concejala Florencia Sánchez, del Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana, la encargada de cuestionar la respuesta de Chiarella y su actuación. Entre los apuntes que utilizó para su discurso en sesión, se vio un mensaje que recibió vía e-mail de la exsecretaria de Desarrollo Humano y referente política de su agrupación, Ester Noat.

"Luego de leer y releer el informe, me surgen varias dudas pero también varias certezas: una es que le sobran palabras pero le falta profesionalismo, sentido, común, sensibilidad y, sobre todo, una mirada integral, que es el punto de partida de toda intervención social y muy especialmente ante un caso de abuso", cuestionó Sánchez.

"De la respuesta deducimos que no existe la interdisciplinariedad ni la interinstitucionalidad. Si nos guiamos por este informe, Desarrollo Humano hizo todo bien y pareciera que Salud hizo todo mal, como si fueran compartimentos estancos, pero la gestión es una sola ante la comunidad y ante la vulneración de un derecho, no se puede decir 'a mí no me compete esto o lo otro'", agregó la concejala.

Florencia Sánchez dijo que en su bloque se preguntan "¿qué piensa el intendente?", al respecto y reafirmó: "Un abuso es un hecho traumático, necesita asistencia psicológica, si soy funcionario voy yo a ver qué pasó".

La edila del bloque kirchnerista pidió que el gobierno cumpla con la ordenanza que creó la nueva Mesa de Prevención y Atención de la Violencia de Género y Familiar. "La primera reunión fue el 5 de abril, ya estamos terminando mayo, la reunión la tiene que convocar el Ejecutivo", apuntó.

Sánchez solicitó que, además, convoquen a las organizaciones que trabajan para acompañar a las víctimas. "Fue indignación lo que sentimos al leer el informe", finalizó.