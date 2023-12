“Yo empecé hace mas de dos años con esto pero siempre fui a la guardia. Le tenia un poco de miedo a la cirugía asique lo dejaba pasar; me cuidaba en las comidas y cuando me descomponía iba a la guardia”, recordó Deborah en relación a su operación de vesícula y el trato que ha recibido en el Hospital.

Le habían dado turno para el 2024 pero las complicaciones constantes obligaron a adelantar la fecha y brindarle solución.

“A mi me operaron el 27 de octubre de la vesícula. Una cirugía programada que en realidad era para febrero del 2024. A través de conocidos y por mis antecedentes —ya que yo ya había estado internada mal— me adelantaron la fecha para el 27″, explicó la mujer de 33 años tras solicitar que se haga público su caso.

“Cuando me estaban operando se encontraron con que no me podían sacar la vesícula. Me volvieron a cerrar y me dijeron que necesitaba un traslado; que la operación no era de riesgo, pero qué acá no tenían las herramientas“. Hasta allí todo parece indicar que faltó alguna evaluación previa para evitar esa intervención que no pudo llevarse a cabo.

“Antes de darme el alta me pidieron el documento y lo llevo mi hermana. Todo para hacerme

el papeleo y ahora dicen que no” Deborah Ortigosa, paciente.

Ya dada de alta recuerda que “Fuimos dos días después y me dijeron en servicio social que estaba todo encaminado, que había que esperar porque no dependía del hospital de acá“, con ese panorama transitaron varios días ya que quedaron en contactarla para darle una respuesta. Casi un mes después, la mamá decidió volver a preguntar.

“Nunca nos llamaron. Mi mamá fue ayer y resulta que nunca pidieron el turno ni el cirujano que me operó y las del servicio social que se lavan las manos y encima la trataron a mi mamá de ignorante y que ella no había entendido nada”.

La paciente estaba indignada y La Opinión la consultó sobre las posibilidades que le dieron para resolver una situación tan anómala.

“Antes de darme el alta me pidieron el documento y lo llevó mi hermana. Todo para hacerme el papeleo y ahora dicen que no. Eso es lo que me da más bronca y el cirujano también; dice que nosotras le pedimos el alta cuando no es así. Él me revisó el domingo 29 y me dijo que estaba bien y que me mandaba a mi casa para que no agarre un virus hospitalario“.