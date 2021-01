La Municipalidad recibió a clubes y les pidió que ajusten normas sanitarias para ayudar a frenar contagios de coronavirus

El Gobierno local y clubes volvieron a verse las caras este martes en la Municipalidad con un objetivo muy diferente al de las últimas dos reuniones cuando cómo reanudar actividades fue el tema principal de las charlas.

Con las entidades funcionando desde hace más de un mes, aunque con restricciones como, por ejemplo de horario; la convocatoria del Municipio fue para, en el marco del rebrote de coronavirus, analizar cómo se encuentra cada una en lo social con sus actividades recreativas y de esparcimiento de sus socios.

En ese marco, participaron solamente Náutico (Marcos Arana, comodoro), Pescadores (Horacio Leiva, prosecretario), Mitre (Mauricio Barros, vicepresidente) y Paraná (Ignacio Alcorta, tesorero). “Se convocó a los representantes de cuatro instituciones de mayor afluencia de socios. El objetivo era que nos cuenten un poco cómo están desarrollando la actividad social”, detalló a La Opinión el Director de Modernización, Hernán Contreras, quien fue uno de los funcionarios presentes (el director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, está de vacacione).

Las autoridades locales, Contreras y el intendente interino, Ramón Salazar, explicaron a los dirigentes cómo es la situación sanitaria en San Pedro y les manifestaron su preocupación porque, más allá de que los casos positivos son cada vez más, “la sociedad se está relajando y se está viendo que no todo el mundo usa barbijo correctamente”, aseveró Contreras.

Y agregó: “A través de las instituciones queremos volver a concientizar a la gente que hay que volver a tomar la precauciones que se tomaba antes como usar correctamente el barbijo, no debajo de la nariz o pera, para movilizarse dentro de las instituciones, reforzar la concientización hacia los socios para que la Provincia no tome medidas más drásticas si la situación empeora”.

Para quien es parte de la “mesa chica” de Cecilio Salazar el encuentro fue “productivo” porque “se intercambiaron ideas” y los clubes “tomaron el compromiso de reforzar las medidas de prevención y control”. También, de “comunicar a los socios la importancia del uso correcto del barbijo todo el tiempo que sea posible” y no solamente “para entrar a la institución”.

Por último, Contreras, que un rato antes también fue parte de una videoconferencia con el gobernador, Axel Kicillfo, deseó que “la cosa no empeore” para que la Provincia de Buenos Aires “no tome medidas que no no sean agradables para la gente”.