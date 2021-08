La Municipalidad depositó los sueldos pero los empleados no cobraron: consultaron a Casa Central del banco Provincia

Los trabajadores municipales esperaban cobrar el sueldo de julio este martes luego de que el Gobierno les informara a los sindicatos que hacía efectivo el depósito ayer. Sin embargo, nadie registró el dinero en sus cuentas bancarias.

Desde el Municipio les habían confirmado a los dirigentes gremiales que la transferencia se hacía el lunes, por lo que los empleados esperaban llegar al cajero este martes y tener el dinero. Pero algo pasó y la transferencia no impactó.

“Estamos averiguando en Casa Central qué pasó”, fue la respuesta que emitió el Gobierno a las consultas sobre la situación, que sorprendió no sólo a quienes no percibieron el salario sino también al propio gabinete, donde no recuerdan que haya ocurrido una situación similar antes.

El Municipio hizo efectivo el depósito de todos los sueldos, pero sólo cobraron los funcionarios y los médicos, los empleados de planta todavía no vieron el registro del pago.

Los propios dirigentes sindicales comenzaron a consultar a funcionarios como el secretario de Gobierno, Silvio Corti, y el de Economía, Fabián Rodríguez.

La respuesta que obtuvieron es la misma que logró La Opinión: que la transferencia se hizo efectiva ayer, como habían anunciado, y que detectaron que no impactó en las cuentas sueldos.

Desde el banco Provincia, indicaron en el Gobierno, les informaron que están “procesando los pagos” y que esperan que en el transcurso de esta jornada, a más tardar mañana, los depósitos se vean reflejados en las cuentas de los trabajadores municipales.