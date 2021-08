La mujer que había usurpado en Villa Depietri dejó el lugar y quedó al resguardo de un familiar

Las dos mujeres que había ocupado las instalaciones del ex CEC 802 desistieron de mantener su postura de quedarse en el lugar y se alojarán en la casa de la progenitora de una de ellas.

Tras relatar su situación a través del móvil de Sin Galera, el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez; el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, y el director de Coordinación Policial, Juan Carlos Agüero, arribaron al lugar y dialogaron con María Britos, quien finalmente decidió retirarse.

“A María (Britos) la conocemos, estuvimos un rato largo charlando con ella”, dijo Walter Sánchez en el Reporte de la Tarde. “Ahora está en la casa de la mamá”, añadió.

Escuchá la entrevista en El Reporte de la Tarde, con Martín Pérez

Además, habló de su asistencia a futuro: “En principio vamos a ayudarla con algún subsidio eventual para que pueda alquilarse algo y ver de qué manera asistirla. Conocemos su situación de este tiempo y lo pudimos resolver, siempre se ha colaborado con ella pero hoy estaba en una situación extrema. Por suerte hablamos y lo pudo entender”.

“Hablamos con su madre y accedió a recibirla en su casa. Le pregunté de qué plan de vivienda hablaba por ella decía que estaba incluida, pero la realidad es que no estaba adjudicada, no estamos anotando a nadie, no hay nadie adjudicado”, admitió Sánchez y dejó en claro: “Ella me hablaba de un plan de viviendas ya adjudicada pero no es real esa información”.

Luego, Sánchez destacó: “Lo importante es que hoy está con su madre, donde tiene las comodidades necesarias. La vamos a ayudar con alimentos y diferentes cuestiones para colaborar con su mamá, que es jubilada y vive sola”.

Sobre la situación habitacional de María Britos y su hija, el funcionario dijo que la Secretaría trabajará para resolver el problema: “A partir de mañana quedamos con ella en trabajar en la búsqueda de alguna vivienda. La casa de la madre es una casa de material, con dos habitaciones grandes, está en un lugar seguro. Ella no nombraba a su madre como una opción para irse. Fuimos a hablar con ella personalmente. Hoy ya podemos decir que está en un porcentaje resuelta la situación”.

Por estado en que está el edificio ubicado en el caserío de Depietri, Sánchez afirmo que “Eduardo Roleri se comunicó con Obras Públicas para asegurar los ingresos y luego ver qué uso le damos a ese espacio”.

“Lo conozco hace muchísimo tiempo. Es un lugar amplio, hay que hacerle un montón de arreglos y reformas y está en muy buena ubicación, por lo que podemos darle algún uso importante, ya sea de Desarrollo Humano o alguna otra dependencia”, adelantó.