La mamá de Agostina Alí recaudó el dinero para la operación de su hija y agradeció a quienes ayudaron

“La operación para la vista de Agostina salía $110.000 y por eso habíamos realizado una rifa. Hoy quiero contarles que ya logramos pagar la operación y Agostina el 1 de julio estará entrando al quirófano. Quiero agradecerle a todas las personas que hicieron las donaciones para la rifa, a todos los que me compraron numeritos, a los que me ayudaron a vender y en especial al señor Diego que vive en Miami, que a través de un amigo que vive en San Pedro nos donó una suma importante de dinero que era lo que nos faltaba para la operación. Gracias, Diego, por la super donación que nos hiciste. Ojalá algún día tengamos el placer de conocerlo y darle las gracias personalmente, estamos sumamente agradecidos y jamás nos vamos a olvidar de semejante gesto que no cualquiera hace. Gracias a todos de corazón, gracias, gracias y gracias”, comentó con alegría Sol.