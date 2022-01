La madre de su hijo le dijo que el nene estaba muerto y era mentira

Una mujer de 29 años le dijo a su expareja que el hijo de un año y medio que tienen en común “había tenido un accidente y se había ahogado” en una pileta. Más de 12 horas después, lo llamó para decirle que era mentira y que había inventado todo para “ver si se ocupaba del nene”.

Este viernes, pasadas las 23.00, Eliseo Ferreira puso un estado de WhatsApp en el que decía haber recibido “la peor de las noticias” y otro que decía “Mi chiquito, te me fuiste con tan solo un año y medio”. Inmediatamente quienes lo conocen le preguntaron qué pasaba. Había recibido la noticia de que su hijo estaba muerto, lo que finalmente era mentira.

Los estados de WhatsApp del padre del niño cuando le informaron la situación, que finalmente era falsa. Fotos: La Opinión.

Ferreira recibió desde el número de teléfono de una tía de su expareja la novedad. Integrante de la banda de cumbia Kemá la Mecha, el grupo comunicó que suspendería la actuación prevista para esta noche por el duelo de su compañero.

A partir de esa novedad, las consultas en Fiscalía, Policía y Hospital que hizo este medio recibieron la misma respuesta: no había noticia alguna respecto de un hecho similar. La expareja de Ferreira vive en Vuelta de Obligado, localidad en la que nadie sabía nada sobre un acontecimiento de tamañas características.

Los allegados del músico se contactaron al mismo número de la tía y recibieron como respuesta que todo había ocurrido en el Gran Buenos Aires. Finalmente, pasado el mediodía, la propia joven lo llamó para decirle que era mentira, que su hijo estaba vivo y que todo había sido un invento para llamarle la atención.

“Recibí un mensaje que el nene se había caído en una pileta y lamentablemente se había ahogado, me puse a averiguar, preocupado, destrozado. Y hoy al mediodía me llamó diciendo que era ‘una joda para Videomatch’ para ver si mi hijo me importaba”, contó Ferreira.

El muchacho aseguró que es “la tercera vez” que le miente con cosas que presuntamente le pasaron al niño pero que en realidad eran un invento.

Ferreira sostuvo que la joven tiene “problemas con las drogas” y que vive sola en Vuelta de Obligado, con el niño. “El nene está con los abuelos ahora”, informó y agregó que “a ella la van a llevar para internarla” por su problemática de adicciones.

Ante la situación, la fiscala María del Valle Viviani ordenó una serie de diligencias que incluyeron la intervención del Servicio Local de Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso.