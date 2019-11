La madre de Cristian Roldán: "Yo no le tengo miedo a Villarruel"

Este viernes, familiares y amigos de Cristian Roldán encabezaron una marcha para reclamar por justicia por el crimen del joven de 28 años, apuñalado el sábado por la madrugada tras una reyerta que comenzó en el bar El Gauchito, ubicado en Juan Ismael Giménez y Bajada de Chaves, propiedad de César "Chino" Villarruel.

Griselda Berventan, madre del joven asesinado, fue recibida, junto a su nuera y viuda de Roldán, por el secretario de Seguridad, Eduardo Roleri, a quien le pidió que el bar no vuelva a abirse. Antes de entrar a la Municipalidad, lanzó severas acusaciones contra Villarruel.

"Vinimos a pedir justicia, porque no es la primera vez que pasa. Esta vez le tocó a mi hijo y de la peor manera. Ese boliche no tenía que estar abierto desde hace mucho tiempo", señaló la madre de Cristian Roldán.

"Sabemos muy bien quién está a la cabeza. Yo no tengo miedo. Si ese boliche no sigue cerrado, van a seguir pasando cosas. La gente tiene miedo, pero yo no le tengo miedo a Villarruel, y sé que lo respalda mucha gente. Medio San Pedro sabe lo que pasa, pero se callan la boca", agregó.

"Está respaldado por gente poderoso, no te quepa la menor duda", sostuvo. "Es un personaje siniestro", consideró sobre Villarruel y acusó: "Hay testigos, laderos de él, que por una bolsa de droga manda a matar gente".

"Ahí no sólo se manejaba como bar, se maneja como prostíbulo, corre la droga, que no me digan que no lo saben, hay gente de poder metida. Yo no tengo miedo, puedo tener miedo por mi familia, pero si nos llega a pasar algo ya sabemos de dónde viene", disparó.

"Acá hay una cosa fundamental que moviliza y que hace esta gante: la droga. Ahí se maneja droga. Traten de investigar", dijo y aseguró que Elías Monzón y Braian Lecina Salazar "fueron entregados" por Villarruel "que es un traidor".