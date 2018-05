La Liga Sampedrina se adapta a la reestructuración del Consejo Federal

Desde que se publicó y confirmó la reestructuración que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) impuso en el interior de Argentina en San Pedro son más los dirigentes que desconocen a fondo la cuestión que los que sí. La situación no sólo abrió interrogantes en la Liga Sampedrina (LDS) sino también en otras asociaciones vecinas. Sin embargo, como la realidad de cada una es disímil, es complicado trazar paralelismos entre unos y otros.

En el último Boletín Oficial que emitió el miércoles la institución de Bartolomé Mitre y Fray Cayetano Rodríguez se adjuntó el reglamento del Torneo Anual Clasificatorio, la nueva forma para obtener el cupo (habrá sólo uno porque hay entre diez y veinte equipos) para competir en el naciente Torneo Regional Federal Amateur que reemplazará desde 2019 a los federales B y C.

Para otorgar su plaza al nuevo certamen, la LDS deberá realizar el Clasificatorio que le homlogará el Consejo Federal si cumple con los requisitos establecidos, entre ellos que los clubes participantes tengan regularizada la personería jurídica. En San Pedro, varias entidades no están al día y, según aseguró el presidente de la LDS, Hugo Cejas, a La Opinión, en caso de no cumplir con el engorroso trámite "no podrán jugar el año que viene".

En mayo de 2017 el Comité Ejecutivo de la AFA que preside Claudio Tapia informó en su boletín número 5340 que creó el Departamento Jurídico y Contable para "asesorar vía telefónica o personalmente, en forma gratuita, todas las consultas jurídicas y contables que tengan los clubes que militan en las categorías de ascenso o que componen el Consejo Federal".

En caso de que algún club no obtenga la personería jurídica, el Consejo Federal no lo habilitará a competir en el Torneo Anual Clasificatorio y, por consiguiente, ganarse un lugar en el Torneo Regional Federal Amateur.