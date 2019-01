La Liga Sampedrina realizará su Asamblea el 27 de febrero

Lo confirmó la propia institución en su primer Boletín Oficial de 2019. Si bien todavía no se publicó la orden del día y los catorce clubes afiliados podrán proponer puntos a tratar, no habrá elecciones de autoridades porque la Mesa Directiva que preside Hugo Cejas culminará su mandato en 2020. Además, a pesar de que el año pasado algunos clubes propusieron cambiar artículos del Estatuto porque estaban desactualizados, no se avanzó con la idea y quedó en la nada.