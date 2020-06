La Liga Infantil sigue sin cobrarle la cuota a sus clubes afiliados: "La mayoría no tiene ingresos", explicó Eduardo Oilher

La entidad que tiene su sede en calle Salta anunció que, al igual que en abril y mayo, no obligará a sus más de instituciones a abonar el monto de junio debido a que no hay actividad por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y, en consiguiente, la mayoría no pueden recaudar dinero. En ese marco, el presidente aclaró que la LDI se sostiene "con una reservas" que tenían para mejorar la infraestructura de su edificio. Además, desconoce cuándo se podrán reanudar los entrenamientos y torneos porque deben "esperar autorizaciones".