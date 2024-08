Lorena reportó: “Estoy cansada de llamar a Obras Públicas. Hace 15 días estamos con las cloacas tapadas. Llamo y me dicen ´Ahora mandamos el camión´. No podemos ir al baño y tirar la cadena porque sale todo por la ducha. Todo el dÍa estamos oliendo ese olor a baño dentro de casa. Ahora llamo y no me contestan, ya no se puede estar del olor. El patio inundado tenemos. Calle La laguna al 1855”.