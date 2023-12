El juez de Garantías Román Parodi autorizó al joven imputado por abusar de una adolescente tras una fiesta a salir de la casa donde cumple arresto domiciliario para “fumar” en la vereda, tras el reclamo de la familia de la víctima y el pedido de revocatoria del beneficio que planteó la fiscala María del Valle Viviani.

La presentación ante el Juzgado fue elevada luego de que en varias oportunidades familiares de la denunciante notaran que el joven acusado cruzaba los límites de la vivienda de sus abuelos donde cumple el arresto domiciliario y hasta permanecía afuera, en la vía pública, dialogando con amigos.

Así, tras la denuncia por “desobediencia”, con el aporte de videos que daban cuenta del incumplimiento, Fiscalía solicitó que se le revoque el beneficio y cumpla la prisión preventiva impuesta en el marco de la causa en una unidad penal.

Sin embargo, el juez de Garantías Román Parodi no hizo lugar a la solicitud. Pero no sólo eso: además, autorizó al imputado a salir de la casa donde está detenido para “fumar en la vereda”, con el argumento de que a sus abuelos no les hace bien la exposición al humo de tabaco.

La familia de la víctima, que interviene en la causa como particular daminificado, apeló la decisión de Parodi y consideró que la resolución es “causa desagrado por lo grosera y absurda”, puesto que, sostuvieron, expone a la víctima al riesgo de encontrarse con la persona a la que denunció por abuso.

“Tanto la vereda como la calle son espacios públicos”, advirtieron y señalaron: “Estamos en todo el derecho de poder transitar sin el temor a tener que cruzarnos con este señor”.

Recordaron que en el informe que obra en el Patronato de Liberados, la casa donde cumple arresto domiciliario el imputado tiene patio, por lo que bien podría salir a fumar allí, en lugar de hacerlo en la vía pública.

Además, advierten que por circunstancias de la cotidianeidad de la adolescente que lo denunció, la situación la expone al riesgo de cruzárselo al transitar eventualmente por la zona próxima a la vivienda donde está detenido.

Así, la abogada que representa a al familia pidió que se deje sin efecto el beneficio otorgado, algo que deberá ahora resolver la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás.