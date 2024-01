Mafalda cumple 15 años el 15 de noviembre de este año. Pese a faltar varios meses, los preparativos de la fiesta ya comenzaron y por este motivo la joven decidió colaborar con sus padres para solventar los costos que implica hacer un cumpleaños de este estilo, específicamente en una época tan difícil.

La adolescente puso un puesto de venta de jugos de fruta congelados a un valor de 200 pesos cada uno, en el Paseo Público. El proyecto comenzó el fin de semana pasado y según su papá la venta fue todo un éxito.

“Si bien nosotros con mi señora Laura, vamos juntando los pesos y todo, pero ella arrancó la iniciativa y obviamente no le vamos a decir que no. No le cortamos el entusiasmo”, comentó César, su papá a La Opinión.

Este fin de semana, Mafalda volverá a vender, ahora con una hielera más grande, ya que una vecina se solidarizó con la causa y através de Facebook se contactó para regalarle una hielera más grande porque la que tenía antes era prestada, y además muchos nuevos sabores de jugos.

“Hizo más juguitos con todo lo que ganó. Compró más envases, compró más jugos de distintos sabores. Porque había llevado lo básico, había llevado naranja, y así. Ahora tiene de maracuyá, de uva, distintos sabores al mismo precio”, aseguró César.

Por otro lado, además del motivo de la fiesta, Mafalda, que es estudiante de tercer año en la escuela Industrial, dice estar muy contenta con poder ganar dinero por su propia cuenta.

“Yo le enseño que tiene que ser flexible. Estamos en tiempos difíciles y bueno, y nada, los padres incluso nos agradecían porque es muy barato”, dijo refiriéndose a las personas que le compraron el finde pasado.

Por último, su papá finalizó aclarando que realmente se llama Mafalda y no se trata de un apodo o un seudónimo. “Es un nombre, su segundo nombre de pila, realmente se llama Mafalda”, explicó.

Los interesados en comprar y colaborar para la fiesta de Mafalda, pueden acercarse al Paseo Público el próximo fin de semana a partir de las 12.00 o también comunicarse con el papá de la joven al 3329 617412.