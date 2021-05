La influencia del fútbol sobre el entretenimiento en línea

El fútbol está considerado como el deporte rey. No solo porque sea uno de los más seguidos por los aficionados, sino que además es uno de los favoritos para practicar, además de ser una plataforma de información, entretenimiento, y estilo de vida para muchos. Es sorprendente como más de 265 millones de personas lo practican a lo largo del mundo. Cosa que no hace más que afirmar su influencia allí donde llega, que no son pocos lugares. Por ello no es de extrañar que otros sectores lo utilicen como temática para otras formas de entretenimiento muy populares en todo el mundo.

Del campo a lo digital

Publicidad

Como muchos os habréis dado cuenta, los seguidores de fútbol no solo se quedan en el terreno de juego, sino que van mucho más allá. Hecho que hemos podido ver en la industria de los videojuegos y otros juegos virtuales, en los que los desarrolladores ponen cada vez más esfuerzo en hacerlo parecer real. Desde el ambiente y el sonido del campo, hasta los movimientos de los jugadores o los parecidos de estas figuras virtuales con su correspondiente real. Jugar a alguno de los videojuegos disponibles nos transportan a los mejores estadios gracias a la innovación en el sector. Todo ello gracias a la inteligencia artificial y los sensores que se utilizan para seguir los movimientos y gestos de cada uno de los grandes astros, como pasa con Messi. Figura que tiene un gran parecido con el argentino que ha jugado con Báez Corradi, entre otros grandes jugadores a lo largo de su carrera en títulos como el FIFA de EA Sports.

Juegos de mesa y otros juegos virtuales

Aunque no es el único sector del entretenimiento, ni de los juegos que se ha hecho eco del éxito del fútbol. Y no solo por lo que aporta en cuanto a deportes, sino también a los valores que transmite al tener que jugar en equipo para obtener los mejores resultados. De ahí que otro sector con cierta relación con el de los videojuegos, el de los juegos de azar, también haya querido disponer de esta temática entre sus juegos, para que los usuarios también puedan disfrutar de su deporte preferido utilizando los diversos bonos sin depósito que ofrecen muchas de estas páginas.

Pero no todo es virtual, son casi incontables el número de juegos de mesa basados en el deporte rey que se encuentran disponibles en nuestro país. Desde el Soccer Ton, hasta el clásico futbolín o juegos inspirados en series de animación sobre fútbol como Campeones u otros programas.

El sector audiovisual: documentales, series y películas

En los últimos meses se ha puesto bastante de moda ver contenido desde las nuevas plataformas de contenido en streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime, entre otras. De ahí que estas hayan decidido ir abriendo su oferta y temáticas para adaptarla a su público y ofrecer un contenido amplio y variado. De este modo no solo podemos pasar un rato entretenido disfrutando de una serie o película inspirada en este deporte, como la famosa Cría Cuervos o sus spin-offs con el Potro o Hugo Sánchez (dos de los personajes de esta serie). Si no que también aprender más sobre la historia de este gracias a documentales.

Y es que existen una amplia cantidad de títulos disponibles. Entre algunos de ellos se encuentran Match Day, que cuenta la historia de amistad entre Lionel Messi y Luiz Suárez durante su paso por el Barcelona F. C. Maradona en Sinaloa, narrando el paso de El Pelusa por Sinaloa para devolver al equipo de Los Dorados al lugar que correspondían; The English game, una historia sobre el fútbol del siglo XIX al otro lado del charco, o la historia de la Copa del Mundo.

No hace falta casi decirlo, ya que es evidente que el fútbol es y será uno de los deportes que culturalmente están más afianzados entre el público de todo el mundo. Es por eso que no solo podemos disfrutar de él siguiendo los partidos de nuestro equipo preferido sino también de otras muchas maneras, como hemos comentado en este artículo. Siendo una gran fuente de inspiración para los creadores de diversos ámbitos.