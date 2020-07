La historia de Carolina y Juan José, pareja que se contagió coronavirus: "El control me lo hice yo mismo", aseguró el hombre

Juan José Roldán y su esposa, Carolina, tienen coronavirus y están aislados en su casa junto a sus tres hijos a los cuáles no se les realizó el hisopado porque no tienen síntomas pero, como sus padres, están encerrados. Desde su vivienda, la pareja contó su historia a La Opinión con el objetivo de que se reflexione sobre cómo se trata el problema de la pandemia en San Pedro.

"Estoy en el día 12 de la enfermedad. La transcurrí sin síntomas, bien anímicamente, encerrado pero de salud bien. Mi señora tuvo dolor de cabeza y de cuerpo, perdió un poco el gusto y el olfato pero estamos transcurriendo la enfermedad de manera tranquila", indicó el miércoles el hombre que fue quien se contagió en un "viaje de trabajo" a Capital Federal que debió hacer porque tenía "dos reuniones".

"Regresé el viernes 19 de junio a San Pedro y al lunes siguiente una persona con las que me reuní en Capital Federal le avisó a mi señora que había dado positivo. Automáticamente cuando mi señora me informa, yo andaba a arriba de un vehículo yendo al trabajo, no llegué porque automáticamente tomamos la decisión del aislamiento. Corté con ella y busqué un lugar para estar solo. Decidimos aislarme en mi casa, aislado de mi familia, puertas selladas, sin contacto", detalló Juan José sobre el inicio de la situación.

El padre de familia se contactó con el equipo que diagramó la Secretaría de Salud para afrontar el COVID-19 y sostuvo en que tuvo que insistir para que le realicen el hisopado porque le indicaron que "no era necesario" ya que no presentaba síntomas. Sin embargo, por su insistencia se le practicaron y tres días después llegó su positivo. Entre medio, fue él mismo el que alertó a las personas con las que había estado en contacto las cuáles eran "dos o tres".

También, indicó a las autoridades sanitarias de esos nexos y de cómo era la situación de su pareja y sus tres hijos teniendo en cuenta que comparten la vivienda y estuvo con ellos tres días consecutivos hasta que desde Capital Federal lo alertaron del contagio de un contacto suyo: "Me siguieron insistiendo en que no era necesario el hisopado pero yo volví a insistir porque estuve con mi familia viernes, sábado y domingo. La hisoparon a mi mujer y el martes por la noche llegó el resultado positivo". Y, agregó: "Yo tuve una charla amena con un médico, pero intercambiando ideas porque esto es desconocido para todos. Hay un protocolo que me explicó que baja de Nación y que lo toma Provincia. Si vos sos contacto estrecho o estás contagiado pero no tenés síntomas no es necesario que te hisopen. En teoría ya estamos todos contagiados en teoría. Los chicos no se hisopan porque se da por entendido que están contagiados, pero no están contabilizados. El tema es por ese lado. Mientras no tengan síntomas ni nada por el estilo, ni tos ni resfrío, no es necesario hisoparlos. No te hacen nada. El que fue hisopado no te hacen un rehisopado. Eso es lo que me han dicho".

El sampedrino reconoció que "no es fácil" para el sistema de salud afrontar la situación pero manifestó su descontento respecto de la asistencia que tuvo su familia: "A mí lo que es seguimiento del municipio no he tenido. Yo di positivo y no tuve ningún control. El control me lo hice yo mismo. Un par de mensajes con el médico que le pasé dos contactos y nada más. Después no me llamó nadie. Salvo la médica que le avisó a mi señora que le dio positivo, nada más. El domingo me cambiaron de médico, me está atendiendo una doctora. Yo planteé varias situaciones, psicólogos o asistentes sociales no se están usando. Estaría bueno que llame una asistente o un apoyo. Es muy feo estar encerrado entre 4 paredes, no está bueno".

En ese sentido, Carolina, quien relató situaciones que atraviesan sus hijos por el contexto en el que está la familia, planteó de por qué no se distribuían las tareas de otra manera entre el personal municipal para que todo el trabajo no deban hacerlo los profesionales de la salud: "Habiendo tanta gente en el municipio estaría bueno que se pueda capacitar a determinadas personas para que ellos hagan el seguimiento y no recargar a los médicos con otras actividades porque están sobrecargados. Nosotros tenemos la posibilidad de poder pagar un mensajero y que nos traigan el pedido que hacemos por WhatsApp al supermercado pero hay mucha gente que está en estado de vulnerabilidad".

Por último, Juan sí le agradeció "a la gente" que contactó con él y "se puso a disposición" para quien admitió que no tiene "palabras". "El martes me llamó un amigo, pero porque se enteró anoche y me mandó un audio. Hablo de la parte anímica, está bueno el seguimiento, el apoyo, creo que es sano. El virus está corriendo por todos lados, hay que cuidar a la gente grande. No se toma conciencia", cerró.