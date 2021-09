La historia de Cambiasso

Conocido deportivamente como “El Cuchu”, Esteban Cambiasso nació en 1980 en Buenos Aires y jugaba como centrocampista. Estamos hablando del tercer futbolista argentino con más títulos de la historia del fútbol profesional con un total de 25 trofeos a lo largo de su trayectoria. Los mejorescasinosonlineespanol.com son tan solo un ejemplo de donde podemos encontrar las mejores estadísticas sobre futbolistas argentinos y los títulos que han conquistado a lo largo de la historia y así poder realizar pronósticos mucho más acertados.

Ya con 16 años formó parte de la histórica selección argentina sub 20 en la que destacaban jugadores como Riquelme, Walter Samuel o Pablo Aimar, bajo la mano de Pekerman el equipo logró colarse en la final del Mundial frente a Uruguay. En aquel partido Cambiasso anotó uno de los goles que le darían el título a su selección, dando así inicio a la historia de este formidable centrocampista.

Esteban Cambiasso comenzó su trayectoria en España, concretamente en el Real Madrid B. En su primera temporada en el club logró un subcampeonato con el filial aunque finalmente el equipo no consiguió ascender de categoría. Al año siguiente regresa en calidad de cedido a Argentina para jugar con Independiente. En total 98 partidos y 14 goles con el club de Avellaneda antes de pasar a River Plate con el que consiguió ganar el Torneo de Clausura en el año 2002 y dónde destacaba especialmente por sus cualidades ofensivas, algo que con el paso del tiempo fue modificando hasta convertirse en uno de los mediocentros defensivos más destacados de su generación.

Con una trayectoria más consolidada el Madrid decidió darle una nueva oportunidad pero esta vez ya con el primer equipo en la famosa época de “los galácticos” lo que no le permitió al “cuchu”asentarse en la titularidad por lo que nunca llegó a consolidarse en el equipo. A pesar de todo, con el conjunto blanco conquistó la Liga, una Intercontinental y una Supercopa de España.

Tras otra temporada mala, especialmente a nivel individual, donde nuevamente alternaba titularidades con suplencias más que asiduas, su contrato con el Madrid llegó a su fin, y ahí le surgió la oportunidad más importante de su carrera y que no desaprovecharía. El Inter de Milán llamó a su puerta y a partir de ahí se convirtió en toda una leyenda neroazurrra disputando hasta 431 partidos con el club durante diez años. En esta época dorada de su carrera, el mediocentro argentino conquistó cinco Scudettos, 4 Copas, una Champions y un Mundialito. Siempre será recordado por su liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha.

Su contrato con el cuadro interista llegó a su fin en la temporada 13/14 y el argentino firmó por un año con el recién ascendido Leicester City de Inglaterra. En tan solo una temporada con los “foxes” fue nombrado por la hinchada como el jugador del año del equipo, y a pesar de que se le ofreció la renovación, Cambiasso optó por cambiar nuevamente de aires, y esta vez el fútbol heleno iba a ser su siguiente destino., concretamente el Olympiacos, conjunto por el que firmó dos temporadas. En Grecia conquistó la Liga disputando en estos dos años un total de 49 partidos, que serían los últimos de su carrera, ya que justo al término de su relación contractual con los griegos, el jugador anunció su retirada.

Con la selección disputó dos Copas América y el Mundial de 2006 donde su selección cayó en cuartos de final en los penaltis frente a la anfitriona. Aunque como dijimos con anterioridad su mayor éxito fue el Mundial sub 20 disputado en Malasia.

En la actualidad Cambiasso es entrenador profesional ya que durante su carrera siempre había destacado en los exámenes de la Uefa pero el tiempo de futbolista no le había permitido concluir sus estudios por lo tanto una vez retirado definitivamente siguió con ello. En el año 2018 fue el asistente de José Pekerman en la selección colombiana debutando así en los banquillos, además también comenta partidos de la Serie A y la Champions, aunque como él mismo reconoce su mayor sueño en poder entrenar a “su” querido Inter y si su rendimiento está a la altura de su trayectoria como jugador no cabe la menor duda de que más pronto que tarde logrará cumplirlo. No es exagerado hablar de que se trata de uno de los mejores centrocampistas argentinos de siempre.