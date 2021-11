La historia antes del choque en Crucero General Belgrano: “El policía implicado vino a la guardia haciendose el preocupado”

Según pudo relatar a La Opinión Lorena Gálvez, mamá de una de las afectadas, cerca de la 1.30 de la madrugada, su hija junto a un grupo de amigos se dirigía al salón de eventos Wynn, ubicado en Crucero General Belgrano 2850, cuando, “la policía – que se encontraba manejando delante de ellos – puso el guiño como que giraba a la izquierda, entonces los chicos aceleraron para pasarlos y los encierran”, describió el momento antes del accidente.

Publicidad

Tanto su hija como los amigos que se dirigían al cumpleaños, pudieron identificar quienes eran los uniformados que participaron del hecho. Por ello, cuando estaban esperando dentro de la gaurdia del Hospital se encontraron con uno de los aparentemente implicados que, al encontrarse con los padres se acercó para constatar cómo estaban los chicos: “Vino haciendo un circo para parecer que estaba preocupado”.

El sábado 20, su hija, decidió festejar en una quinta, sus 16 años junto a algunos amigos cercanos. Allí estuvieron hasta alrededor de las 19.00 donde algunos de los presentes, se dirigieron hacia otro festejo.

“El chico que iba en moto con mi hija no fue a esa fiesta porque volvió a la casa y durmió antes de ir al cumpleaños de 15”, explicó Lorena para constatar que no estaban alcoholizados, y agregó que además, él tiene problemas de salud y por ende no puede estar bajo este tipo de sustancias.

A una cuadra del salón de eventos, el vehículo policial “dobló a la derecha y produjo el choque. Tenía que girar a la izquierda porque ahí estaba la estación policial pero dobló para que chocar contra ellos y ahora quieren hacer pasar la situación como que estaban alcholizados”.

“Ellos tomaron alcohol pero nosotros estabamos controlandolos”.

Producto de la colisión, el conductor de la motocross de 19 años fue trasladado a la UOM de San Nicolás con una fractura de cráneo y varios moretones en la zona del ojo. La menor de 16 ya se encuentra en su casa con lesiones leves, aunque su madre denuncia la mala atención que recibió ya que “la acusaron” de “generar disturbios” dentro del nosocomio: “Tenía a su mejor amigo lastimado, estaba en shock y yo no estaba presente para calmarla”, ratificó.