La filial de Racing donó bolsas de golosinas al CEC N° 802
La filial de Racing San Pedro "Licha Lopez" hizo entrega de 120 bolsas de golosinas en el Centro de Educación Complementaria N° 802 ‘’Eduardo Depietri'' de cara la festejo del Día de las Infancias.
