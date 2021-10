La fecha de la Copa San Pedro se juega el viernes

El amplio programa con que cuenta el calendario anual del fútbol femenino de la ciudad comienza a tener desarrollo desde el viernes con la disputa de la 9na. fecha de la Copa San Pedro.

Los encuentros se disputarán en la cancha del Club Sportivo América y marcarán el desarrollo del certamen organizado por el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Deportiva Sampedrina.

La jornada arrancará a las 19.30 horas con el cruce entre San Roque vs América; seguirá Defensores vs Banfield a las 20.30 y Las Palmeras vs Independencia 21.30 horas.

La noche continuará con el enfrentamiento entre La Esperanza vs La Roca B a las 22.30 horas y concluirá a las 23.30 con el partido que sostendrán Mitre vs La Roca A.

En esta fecha cumple fecha libre Paraná FC.