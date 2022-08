La familia de Reyes apuntó a los patovicas de Lux: “Ya le pegaron a mucha gente”

Esteban Damián Reyes permanece internado en el hospital en calidad de detenido e imputado de “homicidio en grado de tentativa” tras embestir con su Peugeot 106 el portón del frente del boliche Lux el domingo por la madrugada, luego de recibir una brutal golpiza por parte del personal de seguridad de esa confitería bailable.

Su hermano Braian dijo este martes en Radio Cuarentena que Reyes está “recuperándose” y que “tiene muy hinchada la cabeza”. Sufrió importantes traumatismos de cráneo y tiene “roto el pómulo y el hueso arriba de la ceja”, además de un golpe en el tórax producto del golpe cuando estrelló el coche contra el boliche.

“Si mi hermano paga, ellos también tienen que pagar. Tienen que hacer justicia por los lados, que sea parejo”, dijo Braian Reyes y apuntó a los patovicas de Lux: “Esto se tiene que terminar. Estos muchachos ya tuvieron otros conflictos, ya le pegaron a mucha gente”.

Braian contó que su hermano le dijo que “de lo del auto no se acuerda, que no se acuerda que embistió (el boliche). Obviamente está arrepentido y está muy mal por este muchacho, Facundo”, en alusión a Madariaga, el joven de 31 atropellado, que permanece internado en terapia intensiva en Pergamino.

“Tengo testigos, los chicos que estaban en el baile con él vieron que lo sacaron a los golpes hasta la puerta”, aseguró Reyes y acusó a los patovicas de robarle el celular a su hermano. “Le metieron la mano en el bolsillo y se ve que le sacaron el teléfono, porque todavía no apareció”, dijo.

Sobre su hermano, dijo que no sabe si estaba alcoholizado el domingo por la madrugada. “Creo que sí, un poco; igual no creo que haya tomado tanto porque él es ciclista, corre en bici”, indicó y agregó: “Yo lo vi en la Guardia y estaba ido, no me reconocía. A mí me llamaron para avisarme que había tenido un accidente y estaba en el Hospital”.