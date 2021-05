La familia de Mauro López agradece al Dr. Joel Scorcelli

“Hola, buenos días, soy Verónica Giménez, la esposa de Mauro López, que hoy ya no está con nosotros. Solo quería agradecer con el corazón al doctor Joel Scorcelli por su atención, su gran disposición con mi familia y conmigo, hasta el día de hoy, por su contención, su atención, sus llamados, sus mensajes. Porque a pesar de ya estoy dada de alta, seguimos comunicados. Es una maravillosa persona que todavía no tengo el agrado de conocer personalmente, pero que desde el día que me dieron positivo hasta el día de hoy no me soltó la mano. Muchísimas gracias, doctor Joel”.