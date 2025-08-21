La familia de Felipe agradece a la Guardia del Hospital
Lu envió un mensaje y expresó: “Quiero agradecer a la Guardia de pediatría de nuestro Hospital. Llegue con mi bebé un lunes, muy decaído y quedamos internados con bronquiolitis y neumonía nos asustamos mucho y pasamos unos días de mucha angustia. Estoy muy agradecida con ellos, el pediatra Coronel y la pediatra Lujan Garnelo, no tengo palabras para ella, sólo agradecer. Gracias a las enfermeras, la gente de rayos, el ecografista, mucamas, mi bebé salió sano y agradezco de corazón porque no sólo salvan vidas que también me contuvieron a mi. Gracias al Hospital, siempre nos acordaremos del amor y la tranquilidad que nos dieron. Felipe y familia”.
