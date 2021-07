La familia de Amalio Sarco irá a la Justicia: “Nos dijeron que estaba bien, apto para el traslado”

Cuando los responsables de la clínica San Pedro anunciaron al intendente y al secretario de Salud que cerraban y dejaban de operar, hubo que planificar el traslado de los pacientes que estaban internados en el sanatorio. De ellos, dos estaban en terapia intensiva. Ambos fallecieron tras la derivación.

Domingo Ferreyra y Amalio Sarco fallecieron en el Hospital luego de que se dispusiera el traslado de ambos desde la terapia intensiva de la clinica San Pedro hacia el nosocomio.

La familia del reconocido pastor evangélico, jubilado de Coopser y vecino del barrio Futuro, Amalio Jesús Sarco, aseguró a La Opinión en El Reporte de la Tarde, que irá a la Justicia por el caso.

“Él estaba en terapia intensiva con máscara de oxígeno, no estaba intubado”, contó y sostuvo: “A él lo que le hizo mal fue el traslado”.

“Él no estaba intubado, llegó al Hospital manejando el sábado por la tarde, en su auto. Después de cinco días, hoy tuvimos que enterrar a mi papá”, señaló Alejandra Sarco.

Sarco fue internado el sábado, cuando fue por sus propios medios al Hospital. Como era paciente de PAMI que capita en la clínica San Pedro, lo derivaron a ese sanatorio. Contagiado de coronavirus COVID-19, comenzó a tener problemas respiratorios que obligaron a alojarlo en la unidad de terapia intensiva.

“Todos los partes que nos daba la que estaba a cargo de la terapia decían que estaba lúcido, todo el tiempo”, aseguró. Los partes se los daba, siempre, la jefa de terapia intensiva, Alejandra Montenegro.

“Voy a ir a la Justicia, porque no puede ser que me digan a horas de trasladarlo que falleció”, aseguró Alejandra Sarco.

“Cuando empeoró, pedimos que lo deriven y empezamos a averiguar. La doctora nos dijo que no, que era un paciente de riesgo, que no iba a soportar un traslado. Ayer, cuando nos levantamos con la noticia de que la clínica iba a cerrar, llamamos a la doctora de terapia para preguntar qué iban a hacer con mi papá. Nos dijo que iban a quedar ahí, que no se iban a mover. La cuestión es que al rato nos mandaron un mensaje diciendo que teníamos que averiguar adónde lo podían trasladar, porque la clínica se quedaba sin médico”, contó la hija de Amalio Sarco.

Ayer, ante la noticia de que la clínica cerraba, los llamaron para decirles que Sarco permanecí “estable, consciente, mucho mejor que en los últimos días y que podía soportar un traslado sin problema”. Entonces autorizaron la derivacion al Hospital. A poco de llegar, falleció.

“Supuestamente estaba bien y apto para el traslado. Llegó con un paro cardíaco al Hospital. Nos llamó una de terapia del Hospital y nos dijo que tuvo un paro y que lo sacaron, que él colaboró mucho pero que sus pulmones habían llegado muy deteriorados, entonces quiero saber si en la clínica lo atendieron como tenía que estar atendido”, sostuvo la hija.