La experiencia de patinadoras de Paraná que lograron cuatro medallas en la Copa Roberto Rodríguez en Salta

Patinadoras de Paraná que el fin de semana compitieron en la Copa Roberto Rodríguez que organizó la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) en Salta y obtuvieron cuatro medallas contaron su experiencia en el marco de una conferencia de prensa que se llevó a cabo este martes en el salón social del club.

“Cuando empecé la coreo estaba un poco nerviosa, pero después me dejé llevar. Yo me sentía segura porque me salía todo y estaba bien. La entrenadora Carina (Ruiz) también me animó”, dijo Alma Sayago quien logró el primer puesto en su prueba.

Emma Manso también ganó en su división y contó: “Me sentía nerviosa pero me decía que me deje llevar. Pensaba es un Nacional y no sabía donde meterme”. Josefina Novo fue segunda en su clase y Lara Aguilera tercera.

Otra de las niñas que compitió en el norte argentino fue Laia Verón que, al igual que Amparo Curtade, obtuvo un valioso cuarto puesto. Como sus compañeras, reconoció que se sentía “nerviosa” porque “pensaba en que era un Nacional” y se enfocó diciéndose a sí mismo que se “deje llevar”.

La delegación de Paraná en Salta la completaron Perla Aguilera quien quedó 16ª; Isabella Pierdominicci 20ª entre 40 inscriptas y Mía Cerdá que fue 13ª entre 44.

Quien abrió y concluyó la conferencia de prensa fue la entrenadora Carina Ruiz quien explicó que las divisiones en las que participaron sus deportistas son las “de base”. “Se notó mucho lo que es deslizamiento, postura y terminar a ritmo. Tenía que haber fluidez y velocidad, mucha velocidad. Si estabas preciosa pero lenta, quedabas atrás”, agregó.

Y cerró: “En el patín es un deporte que no te podes detener porque vas creciendo día a día en tu entrenamiento. Ahora hay muchas cosas nuevas y nuevos cambios en el reglamento que hay que volcarle a las chicas en la pista”.

Entre el 4 y 11 de diciembre Paraná dirá presente en un Nacional en San Luis por Santino Cano quien competirá en segunda C.