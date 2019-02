La empresa Forbex habilitó a Náutico a colocar la cancha de césped sintético en Villa Jardín

El sueño de Náutico de tener la cancha de césped sintético en el predio de Villa Jardín dio el miércoles un paso muy importante porque un especialista de la empresa Forbex aprobó la obra del movimiento de suelo desarrollado en los últimos meses.

"Aprobaron la superficie, no hubo que hacerle ninguna corrección. Nos felicitó por el trabajo realizado porque sólo vino dos veces y eso no es común", le contó a La Opinión el secretario del Celeste, Darío López. Al mismo tiempo, explicó que deben aguardar que la próxima semana llegue la arena horneada para empezar a colocar el césped sintético, tarea que no llevará más de una semana. "Estaría terminada en los próximos quince días", deseó aunque aclaró que también dependerá de las condiciones climáticas.

El club adquirió el piso deportivo por sorteo el 25 de septiembre de 2015 en el marco del plan "Cuarenta Canchas" que llevaron adelante la Confederación Argentina (CAH) y Forbex. La imposibilidad de instalarlo a la vera del Río Paraná (las inundaciones, como la actual, lo afectarían seriamente) motivó a la institución a la compra de un nuevo predio que generó controversias entre los socios pero el día de la asamblea extraordinaria, el 1° de julio de 2016, los presentes levantaron la mano a favor de la adquisición de un anexo.

La instalación de la cancha de césped sintético, la primera que tendrá San Pedro (Los Andes también tiene un proyecto para recaudar fondos y construir la suya), es el objetivo inicial que tiene el club en la exquinta de Barceló, un lugar de cinco hectáreas con amplios espacios verdes, arboledas, una casa de 180 metros cuadrados y un galpón de usos múltiples en el que, a dos años de su compra, todavía la entidad no hizo grandes modificaciones ni la utilizan sus socios.