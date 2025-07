Nadia envió un video y dijo: "Estoy frente al escenario de la Fiesta de la Naranja. Esto me pone la piel de gallina. Me llena de emoción ver chicos que hagan esto y que lo amen. Hay que cuidar este disfrute de los niños, me llenan de alegría el corazón".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp

Ads

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads

Puede interesarte