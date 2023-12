La dieta de los concejales, que quedó en el máximo posible de ley tras la aprobación por unanimidad del cuerpo del anteproyecto de su propio presupuesto, estuvo presente en el debate por el aumento de tasas este jueves en la sesión extraordinaria.

"Hace poco tiempo el Concejo Deliberante se votó el máximo de la dieta, parece insólito que sigan cargando sobre las espaldas de los vecinos las necesidades del Estado y quienes cobran desde el Estado no estemos dispuestos a tener un gesto", dijo el concejal suplente Guillermo Sancho.

Le respondió Mónica Otero, que había sido la encargada de explicarles a los nuevos ediles cómo se confecciona el presupuesto del HCD antes de que el 13 de diciembre pasado votaran el expediente. Pidió la palabra "para aclarar, porque si no pareciera que fuéramos todos delincuentes".

"El voto del 3,5 de las dietas es la que va a votar usted ahora cuando le liquiden. No le dio vergüenza cuando fue secretario de Salud y se cobraba el 100 por ciento de bonificación", chicaneó a Sancho, que cuando asumió en esa área tras ser director del Hospital recibió esa bonificación especial que siguió vigente.

"No estuve en la votación y en la campaña dije que lo que me tocara cobrar lo voy a donar, así que voy a donar la parte que me corresponde", anunció Sancho y le respondió a Otero: "Sinceramente, haciendo la función pública que hice estuve a la altura de las circunstancias y no sé si otros podrán decir lo mismo de la función que ocupan".

Martín Rivas dijo, por su parte, que si el cuerpo está de acuerdo en comenzar a debatir la posibilidad de "congelar las dietas, hacer una reducción" él está "totalmente disponible" y consideró que sería "un gesto que tenemos que empezar a transitar".

"A mí no me da vergüenza cobrar lo que cobro, porque vengo todos los días a trabajar y porque cada posibilidad que tengo de capacitarme para afrontar la tarea lo he hecho", sostuvo la expresidenta del Concejo

"Así que aquellos que se lo tomen en serio y vengan a trabajar y que esta sea su prioridad no van a tener vergüenza", aseguró la concejala, que atraviesa su tercer mandato y lleva tres décadas como empleada del cuerpo.