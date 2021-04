La Copa Libertadores 2021: todos los datos y estadísticas

Foto: Ole.com.ar

Ya se disputaron dos rondas de clasificación en el repechaje y queda la última, que terminará de definir los 32 equipos de la primera ronda. Son 8 elencos los que pelean el último lugar de acceso a la fase de grupos, expectantes con avanzar en la competición más importante de América.

Los partidos que se vienen son: Santos vs San Lorenzo; Gremio vs Independiente del Valle; Atlético Nacional vs Libertad y Junior vs Bolívar. Asimismo, el sorteo de la fase de grupos será el próximo viernes 9 de abril.

Hasta el momento, no hubo grandes sorpresas o resultados inesperados en los encuentros de las rondas preliminares. En este sentido, equipos de prestigio como el Santos, Gremio, San Lorenzo y Atlético Nacional (todos ellos campeones de la Libertadores) no tuvieron inconvenientes en eliminar a sus rivales.

El Santos, campeón del torneo en tres oportunidades y actual subcampeón (perdió 1-0 en la última final continental contra el Palmeiras), venció al Deportivo Lara (3-2 en el global), sacando la ventaja de local (allí ganó 2-1) y empatando en condición de visitante (1-1).

Por su parte, Gremio, campeón en tres ocasiones (la última vez en el 2017), mostró su jerarquía contra Ayacucho: ganó por goleada (8-2 en el global), exhibiendo un poderío ofensivo demoledor en Porto Alegre, donde se impuso por 6-1. Luego, en su visita a Ecuador, la diferencia fue menor (2-1).

San Lorenzo (campeón de la Copa Libertadores en el 2014) pudo vencer a la Universidad de Chile, en una serie bastante pareja y equilibrada. Hubo empate en Chile (1-1) y triunfo en Buenos Aires (2-0), donde el Ciclón fue efectivo con los goles de Di Santo y Romero. Así, el global fue de 3-1.

En relación al Atlético Nacional (campeón en dos ocasiones del torneo continental), la diferencia fue notoria contra el Guaraní, ya que el verde se impuso con un global muy contundente (5-0). El elenco colombiano ganó de visitante en la ida (2-0) y luego aseguró la clasificación como local, logrando un 3-0 muy destacado.

Ahora, se verá cómo siguen estos equipos y el resto de los clasificados a la fase de grupos. Por lo pronto, el Santos y San Lorenzo se eliminarán entre sí y el Gremio se enfrentará a un equipo que ya dio la nota en el último tiempo como el Independiente del Valle, llegando a instancias decisivas (de hecho fue subcampeón en el 2016).

Esta edición de la Copa Libertadores 2021 promete ser muy reñida, con encuentros llenos de fricción y emotividad. Así, es difícil visualizar un campeón, teniendo en cuenta el potencial de varios equipos, lo cual implica un desafío interesante para los futboleros apasionados por las apuestas deportivas.

¿Será el River de Gallardo otra vez el gran protagonista? ¿Podrá Boca quedarse con la deseada séptima conquista, después de tantos años? ¿Repetirá el título el Palmeiras? ¿O volverá a consagrarse el Flamengo, al igual que en el 2019?

Por lo visto, la edición número 62 de la Copa Libertadores ya comenzó y las expectativas se agigantan en América.