La continuidad del Torneo de Clubes 2020 es una incógnita: La postura de Paraná y Banfield, los sampedrinos que están en cuartos de final

El Torneo de Clubes de Federación Norte todavía no tiene un destino luego de haberse frenado el 12 de marzo por la pandemia de coronavirus tanto Paraná como Banfield, los clubes de San Pedro que están en cuartos de final, aguarda ansiosos una confirmación de si seguirá o no con el anhelo de poder competir por el título y la clasificación al Regional Federal Amateur 2021 del Consejo Federal, premio más importante más allá del dinero.

En más de cinco meses sólo hubo rumores de que seguía y que no pero, al 21 de agosto, es una incógnita y la postura del Albirrojo y el Taladro es, cuando las circunstancias lo permitan, continuarlo, tal explicaron dirigentes de ambos a La Opinión. Mientras tanto, hoy por la noche Federación Norte celebrará su Asamblea General Ordinaria en la que renovará parte de su Comisión Directiva y se estima que la próxima semana habrá novedades sobre el campeonato.

"Novedades no tenemos ninguna, pero lo que tengo como referencia es que la semana que viene, después de la asamblea, se va a charlar sobre el tema. La postura de Paraná es primero poder charlar con la gente de Federación para ver qué idea tienen y, también, ver la realidad de las ciudades de los ocho clubes que estamos en cuartos de final. La idea de Paraná no es apurarse a dejarlo inconcluso o darlo por terminado porque quedan tres etapas y serían seis fines de semana. Si las condiciones mejoran y se puede pactar algo para noviembre, se puede terminar antes de fin de año", manifestó Gustavo Fortunato, máxima autoridad de la entidad que tiene su sede sobre calle Novillo.

Banfield también está dispuesto a seguir pero, por cuestiones internas, en 2021, manifestó su tesorero, José Cancelo: "Queremos que siga pero el año que viene. Ahora estamos cortos de presupuesto y hay medio equipo que se va porque se les terminó el pase. Lo mejor que nos puede pasar es que pase para el año que viene". En medio de la inactividad por el COVID-19, en el Taladro se disolvió la Subcomisión de Fútbol y el control del deporte volvió a manos de la Comisión Directiva que, como medida inicial, designó a Carlos "Pelé" Casco como entrenador en lugar de Alberto Aguilar.

En cuartos de final el Albirrojo debe jugar contra Las Campanas de Campana mientras que el Albiverde ante Sports de Salto. El resto de los cruces son Defensores La Esperanza de Campana-Fundición y Barracas de Colón-9 de Julio de Chacabuco.

La Fundi de Baradero, el tercer representante de la Liga Sampedrina (LDS) y mejor plantel de la primera fase, se expresó en la misma línea que las instituciones de San Pedro porque su dirigente Alejandro Bou dejó en claro que ellos "están para jugar" y quieren "terminar la copa" porque invirtieron "mucha plata y esfuerzo". Y agregó: "Si no se acepta público en la cancha seria difícil. Esto nos perjudicó pero queremos jugarla como sea. Nosotros apuntamos siempre a algo más grande, ya conseguimos un torneo local que hace tiempo no ganábamos, no ascendimos a Primera A por esas cosas que tiene el futbol y nos habíamos propuesto ganar la copa. Si la ganamos seguramente íbamos a apostar al Regional, otra cosa histórica paro el club".

Luego de la Asamblea General Ordinaria, se espera que Federación Norte realice una reunión para definir si seguir o no el Torneo de Clubes 2020 teniendo en cuenta todas las aristas que hay sobre la mesa, una de ellas que la situación sanitaria en las ciudades de los clubes involucrados es muy dispar porque en San Pedro y Baradero, por ejemplo, hay muchos más casos positivos que en el resto y ni siquiera todavía se permitieron deportes individuales. Muchos menos, Paraná, Banfield y Fundición, pudieron retomar los entrenamientos.