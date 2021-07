La columna de Brenda Rojas: “No falta nada para ir a Japón”

Decidimos venir a entrenar a Portugal cuatro semanas. Las primeras dos semanas fueron en Avis, que es un pueblo de menos de dos mil habitantes y el hotel se ubica a 1900 metros de ese pueblo, en el medio del campo rodeados de animales, naturaleza y, por supuesto, un lago gigante donde entrenamos este tiempo.

Estuvimos con los entrenadores y mis compañeros, parte del equipo español y parte del equipo portugués. Gracias a Dios puedo entrenar con Joana (Vasconcelos) que portuguesa y con Isabel (Contreras) que es de España y las dos van a estar en Tokio 2020+1. En el primer entrenamiento que hice las chicas me dieron un trabajo de cuatro minutos. Para que se den una idea a ese ritmo voy a 12 o 12,5 kilómetros por hora y ellas lo hacían a arriba de 14 kilómetros por hora. Me dijeron ‘tomá Brenda, tu bienvenida’.

Lunes, miércoles y viernes hice doble turno: agua a la mañana y a la tarde gimnasio más trote. Martes y jueves dos turnos de agua y libre por la tarde. Sábado doble turno de agua y gimnasio a la tarde. Me estoy sintiendo más cansada que nunca, entrenando muchísimo porque adaptamos los entrenamientos con los de las chicas y al entrenar con gente que entrena diferente, me cuesta adaptarme y me siento cansada.

Algo muy lindo que viví en esos días en Avis fue que Fernando Pimenta (palista portugués medallista de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y ganador de múltiples medallas en mundiales y copas del mundo) nos invitó a una fábrica de café y viñedos que es de su sponsor. La pasamos muy bien, hicimos algo diferente en una tarde libre. Ver que una persona tan grosa sea tan humilde, habla muy bien de él.

Esta semana ya nos vinimos a Montemor-o-Velho, vamos a la pista en bicicleta porque queda bastante cerca. El clima es totalmente diferente a Avis, acá hace calor, pero también hay humedad. Extrañaba la humedad, jaja. Ya llevamos casi una semana de entrenamiento con Joana y no falta nada para irnos a Japón. El lugar está muy bueno para los entrenamientos ya que tiene una pista y todo lo que se necesita para realizar cada entrenamiento.

Psicológicamente estoy bien, extraño a mi grupo, mis compañeras que era con los que compartía entrenamientos y mis tiempos libres. También a mi novio. Con mi familia hablo casi todos los días, trato de hablarles por separado así no los aburro, entiendo que ellos siguen con su vida, con sus trabajos.