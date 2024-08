‘’LA CHICA DEL NACRA 17’’. Así se llama el grupo de WhatsApp que componen Sofía Bianchini, Pilar González, Belén Del Pardo, Lourdes de Filippis y, a quién hace alusión el nombre del chat, Eugenia Bosco.

La escuela Normal sería la sede del nacimiento de la amistad que hoy sigue reuniendo al quinteto. Desde la primaria hasta egresar del secundario, el vínculo entre ellas fue creciendo como lo hacían ellas como personas.

Eugenia y sus amigas, antes de que el fruto del trabajo llegue.

Aunque no es un grupo de amigas más, hay una de sus integrantes que brilla gracias a todo aquello que en un pasado la alejó de sus seres más cercanos. De los cumpleaños, salidas, juntadas y los eventos característicos que no se quiere perder un adolescente. De hecho, las cuatro integrantes que sí pudieron vivir en plenitud estas circunstancias en aquel momento no entendían porque una de ellas elegía no participar.

‘’En la secundaria cuando ella empezó a competir y a entrenar en Buenos Aires. La veíamos poco, nada más que en la escuela. Era muy dedicada al deporte, entonces en la mayoría de las juntadas no estaba, o en las salidas estaba poco, por la dedicación que siempre tuvo'', cuenta Sofía, una de las compañeras de la medallista en la escuela.

Ya hace varios años que las otras cuatro amigas entienden por qué la chica que no vivía la vida de una adolescente común, que faltaba a clases para viajar a entrenar a Buenos Aires, que se iba antes de las reuniones porque tenía que levantarse temprano al otro día y a la que veían cada vez menos.

A pesar de la distancia, Eugenia, Sofía, Pilar, Belén y Louders siempre estan en contacto

Es por eso que encontrar anécdotas con Eugenia se les hace difícil a las integrantes del grupo que no están directamente relacionadas al yachting y que hasta hace no mucho tampoco sabían muy bien de lo que se trataba un Nacra 17.

‘’Ella nos explicó 200 veces cómo funcionan las cosas porque no retenemos mucho ya que es difícil pero que a pesar de todo siempre estamos ahí siguiéndola’’, dicen las sampedrinas sobre la incondicionalidad que le ponen para seguir a su amiga a pesar de no conocer mucho el deporte.

El día de hoy, las une la virtualidad y aunque la medallista sigue llevando la misma rutina de vida que tenía en la adolescencia, siempre se hace un ‘’huequito para saber de nosotras, para mandarnos un mensajito’’.

Sobre el presente de Eugenia: ‘’Lo que le viene pasando hace unos años con el deporte, todo su buen desempeño es fruto de todo el esfuerzo que ella viene haciendo hace años. Tiene una carrera construida súper sólida''.

Al igual de lo que su padre transmitió el sábado pasado en Sin Galera, para ellas ‘’verla brillar es un orgullo que no se puede explicar’’. La sensación de alegría al verla en la televisión se expresa ‘’en todo gritos’’ de un grupo que nunca la dejó de acompañar, ni cuando ella manda el ‘’link del tracking a las 3 de la mañana’’.

La amistad de las integrantes de ‘’LA CHICA DEL NACRA 17'' nació siendo compañeras en la escuela Normal.

Antes del desenlace del dialogo con La Opinión, las sampedrinas hicieron llegar la iniciativa de conocer a Eugenia abajo de la embarcación a Carolina Matarrese quien fue de de las primeras amigas de la ‘’Terita’’ en el ámbito del yachting que en sus palabras plasma la felicidad de ver a su amiga ‘’cumplir un sueño’’.

‘’Como amiga es una persona increíble y, a pesar de la distancia, nuestro vínculo sigue intacto porque está presente en todo momento. Siempre fue muy disciplinada y una persona con sus objetivos claros así que verla hoy en los Juegos Olímpicos me da mucha alegría porque hace muchos años que viene trabajando para esto’’, relata Matarrese sobre Eugenia.

Eugenia y Carolina, una amistad guiada por una Vela.

Sofía, Pilar, Belén y Lourdes fueron parte del proceso. Vieron la constancia, dedicación y todo el esfuerzo que hizo aquella compañera de colegio que se convirtió en amiga, y hoy es medallista olímpica. Aunque ellas no tienen nada que ver con la vela, ni participaron de París 2024, también sienten que de su cuello cuelga una presea.

‘’La medalla de oro la tenemos nosotras al tenerla de amiga’’, el título de las amigas de Eugenia Bosco.

Desde hoy, las cinco integrantes de ‘’LA CHICA DEL NACRA 17’’ tienen que modificar el nombre de su grupo de WhatsApp ya que la historia les dice que una de ellas, en las aguas de la Marina de Marsella, paso a ser ‘’LA CHICA DE LA MEDALLA DE PLATA’’.