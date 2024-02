“Mi hija está grave, fue muy grave lo que le hizo la agresora, fue directo a matarla”, dijo la mamá de la adolescente de 15 años que está internada en el Hospital tras las heridas que le provocó otra joven de 16 que ya está a disposición de la Justicia.

Las versiones que hablan de una disputa “de vieja data en conflicto vecinal” quedaron sepultadas frente al cúmulo de situaciones que desde hace dos semanas encendieron la alerta sobre lo que podía ocurrir.

Amenazas, burlas y hasta una feroz golpiza que le propinaron tras tirarla de su bicicleta a pocas cuadras de la casa de su abuela fueron los antecedentes que ahora la Fiscalía debe evaluar para continuar el trámite.

La causa, por ahora caratulada como “lesiones graves”, podría transformarse en “intento de homicidio” en consideración al estado de salud de la víctima, a la que le colocaron un tubo de drenaje en el pulmón para salvarle la vida.

“Mi hija no la conoce, nunca antes había tenido ningún tipo de trato con la agresora”, aclaró respecto de la presunción de que se trataba de vecinas de calle Aulí. Tanto la víctima como quien la apuñaló tienen domicilios cercanos, pero no linderos.

“Esto empezó hace dos semanas más o menos. Mi hija empezó a hablar con un chico que resulta que es uno de los exnovios de la agresora, y de ahí está chica hostiga a mi hija”.

De hecho, el día anterior, cuando la víctima transitaba en bicicleta hacia la casa de su abuela, fue sorprendida por tres chicas, entre las cuales estaba quien ahora está detenida.

“La tiraron de la bici entre las dos la agresoras y otra menor, le pegaron y hay un vídeo”, señaló Alejandra y mostró las imágenes que seguramente la Justicia requerirá porque se cometió un delito previo.

[IMÁGENES SENSIBLES] La chica de 15 años apuñalada había sido agredida previamente.

La de 16 aprehendida y trasladada a un centro de conteción para menores la había golpeado un día antes de atacarla con un arma blanca. De esa primera agresión, hay registro en video. pic.twitter.com/thibNoSQ02 — La Opinión de San Pedro (@laopinionsp) February 16, 2024

“Al día siguiente estás chicas pasaban por la casa de la abuela de mi hija y le gritaban cosas, estaban esperando a que mi hija esté sola para hacerle daño. Durante la noche mi hija fue a comprar con dos amigas y en ese trayecto la agresora la invitó a pelear mano a mano, no conforme que le pegó cuando mi hija ya se venía para la casa de la abuela ya golpeada por la agresora, sacó un cuchillo y apuñaló a mi hija hasta que uno de los chicos, ex de la agresora, la saca de los pelos para que no siga hiriendo a mi hija con el cuchillo”, tal el relato de lo sucedido.

“Mi hija se fue caminando con las amigas hasta lo de la abuela con las tres puñaladas y de ahí la llevo el tío en camioneta hasta el hospital”, explicó Alejandra..

Lejos de asustarse por las consecuencias, las chicas agresoras redoblaron la apuesta con nuevas amenazas y burlas.

“No fue suficiente con lo que pasó, la otra menor le mandaba mensajes burlándose de lo sucedido y festejando que ellas ganaron , que la agresora no estaba detenida”, apuntó Alejandra junto a varias capturas de pantalla.

Horas antes del mediodía de este viernes la víctima pudo declarar de manera virtual. Allí dejó registrado que siguen recibiendo amenazas por parte de los amigos de la detenida.