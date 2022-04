La Chabona: “Yo sé que mi hermano va a salir en libertad”

Comenzó este lunes en San Nicolás el juicio oral y público contra Fernando Palacio, un joven acusado de tentativa de femicidio a quien se le imputa haber prendido a fuego a su novia en la vivienda familiar de él, ubicada en Benfactoras Sampedrinas al 2800.

Publicidad

Fernando Palacio es hermano de María Palacio, la famosa influencer conocida como La Chabona, quien desde el primer momento sotuvo la inocencia del joven, relato que ratificará como testigo en el juicio.

Desde Tribunales, La Chabona dialogó con Radio Cuarentena y aseguró que su hermano “está injustamente detenido”. En se sentido, aseguró que confía que el juicio le resultará favorable. “Yo sé que mi hermano va a salir en libertad, tengo una re fe, una re esperanza de que va a salir”, dijo.

Fernando Palacio fue detenido en marzo de 2020 luego de que una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 trasladara desde su casa a una joven de 29 años que era su novia y con la que había discutido. La chica presentaba quemaduras en el cuerpo.

En un primer momento, la víctima aseguró que su novio la había rociado con combustible y la prendió fuego. Sin embargo, con el correr de los días contradijo ese relato inicial para sostener que ella misma había provocado la situación en la que terminó lesionada.

“Ella se prendió fuego sola, mi hermano no quería estar más con ella”, dijo La Chabona y señaló: “Ella es una piba que se vive drogando”. La víctima dijo que estaba bajo los efectos de estupefacientes y que tiene problemas serios de adicción.

“Ella va a declarar la verdad, cómo fue. Yo estuve en el momento de los hechos, mi hermano no quería estar más con ella y ella se prendió fuego, esto pasó en mi casa”, recordó María Palacio.

La fiscala Viviana Ramos sostuvo la acusación inicial. Con los testimonios del personal profesional que asistió a la víctima apenas ocurrido el hecho, más las pericias en la casa donde se produjo el episodio y los informes médicos, logró obtener la prisión preventiva para que Palacio llegue al juicio detenido desde hace dos años.

“Se está comiendo un garrón injustamente, lleva dos años y pico, pero la verdad va a salir a la luz”, dijo La Chabona y apuntó a Viviana Ramos: “La fiscala está re dolida con los pibes, no lo conoce de ningún lado a mi hermano. La fiscala nunca me tomó declaración a mí, nunca me atendió, yo soy una ciudadana cualquiera, por más que sea famosa, influencer, nunca bajó a atenderme”.

El juicio se desarrollará durante lunes y martes. Luego, el Tribunal dará a conocer su veredicto. Fernando Palacio está acusado de homicidio en grado de tentativa agravado por mediar violencia de género, es decir intento de femicidio.

“Acá en Tribunales la gente está enloquecida sacándose fotos, y yo soy una piba humilde, por más que sea famosa, compa, me saco fotos con todo el mundo”, dijo La Chabona, cuya presencia no pasó desapercibida en San Nicolás.

“Yo sigo viviendo en San Pedro, pero me voy a laburar a Buenos Aires, a transpirar mi camiseta para que a mi guachín no le falta nada. Me va re bien, me gusta cantar, bailar, ya sacamos seis temas, me va re bien, re piol”, dijo sobre su carrera.